台人在歐洲遇友善眼神「這麼好客？」 網大讚：當地人還幫忙搬行李

自從疫情解封後，國人們紛紛飛往外國旅行，每個國家的風土民情不同，日前有網友發現「歐洲對旅客很友善」，直呼「老外們都這樣嗎？我們台灣不會對觀光客這麼友善吧？」貼文曝光後，引發網友共鳴，有人大讚「還遇過外國人幫我們搬行李的！」

一名網友在PTT發文表示，他月初去歐洲旅遊，在路上看到外國人時，當雙方眼神交會時，這些外國人都會對他微笑示意，讓他驚呼「有沒有這麼好客？」還有可愛的外國人會跟他嘻笑玩鬧，讓他大讚「很可愛！」不過，原PO也疑惑「外國人都這樣嗎？我們台灣不會這樣對觀光客吧！」

對此，有網友贊同「歐美常常這樣對他人微笑，我美國的鄰居遇到不認識的人，眼神對到也會打招呼。我在泰國遇到法國人，甚至會眨眼打招呼，不是要搭訕你，而是單純友善而已。他們打招呼的對象無關於長相或男女，就是一般的禮貌而已」、「我覺得大部分的國家對觀光客都很友善呀，台灣人也很熱情」、「我在歐洲地鐵常常被路人幫忙搬行李、上樓梯，每次都很怕是詐騙，但其實他們都是好心人」、「我之前去瑞士，當地人真的很友善，路過的老奶奶直接替我們帶路，火車上的阿兵哥也送我們瑞士巧克力，訂錯車了列車場也很友善的幫我們想如何補票」。

但也有人認為外國人並非對觀光客友善，指出「我之前在巴黎時，只要火車站或地鐵有人對你微笑或搭訕，要求要做問卷或是認識你的，全部都是扒手」、「女生去歐洲還是要小心一點，注意自己的人身安全，有些外國人會騙觀光客」、「很多人都會發文說在歐洲被偷錢，這樣有友善嗎？」