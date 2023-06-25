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洗完衣服會將洗衣機打開？ 網曝不開蓋下場：發霉、惡臭樣樣來

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「大家洗完衣服會開蓋子嗎？」多數人建議開蓋，避免潮濕、發霉。圖片來源／ingimage
一名網友好奇「大家洗完衣服會開蓋子嗎？」多數人建議開蓋，避免潮濕、發霉。圖片來源／ingimage

許多人洗完衣服後，會把洗衣機的蓋子打開通風，避免洗衣機發霉，不過每個人的生活習慣不同，日前有一名網友表示，他室友每次洗完衣服，都不會關洗衣機的蓋子，因此他好奇「大家會關蓋子嗎？」對此，多數人表示「不會關蓋子，怕太潮濕」。

一名網友在PTT發文表示，他跟朋友在台北合租房子，平時他習慣洗完衣服後，把洗衣機的蓋子關上，但朋友習慣不關洗衣機的蓋子，讓機器內部保持通風，他指出關洗衣機蓋子，是因為「怕髒東西跑進去」，不關洗衣機的蓋子則是「怕發霉發臭」，好奇「大家會選擇關還是不關？」

對此，許多人指出「我不會關蓋子」、「開一陣子通風再關」、「我都確定乾了才關」、「先不關，等到隔天才蓋起來」、「我晚上都會開著通風，乾了才關上」、「要打開等他乾啊，不然台灣的天氣很容易發霉」、「絕對不關，因為灰塵在洗衣服的時候可以洗掉，但是如果裡面發霉就洗不掉了」、「洗衣機的廠商也建議洗完衣服不要蓋，讓裡面通風」、「我們家都打開，怕裡面悶著會有臭味」。

但也有人會關閉蓋子，指出「洗衣機蓋子有可以通風的孔洞，我偶爾會開一下冷風乾燥」、「我家都會關閉，怕有小強跑出來」。

生活習慣

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