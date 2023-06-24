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她穿這件衣服搭捷運被罵沒家教 網教一句神回「別忌妒」

聯合新聞網／ 綜合報導
有民眾表示，自己穿一件細肩帶的洋裝出門，搭捷運的時候竟然被老一輩的人說閒話「沒家教、沒人管、沒水準」。圖為示意圖。圖／Ingimage
有民眾表示，自己穿一件細肩帶的洋裝出門，搭捷運的時候竟然被老一輩的人說閒話「沒家教、沒人管、沒水準」。圖為示意圖。圖／Ingimage

夏至已到，近日全台高溫籠罩，為了舒服一點，多數人會選擇穿比較舒爽的衣服。但就有民眾表示，自己穿一件細肩帶的洋裝出門，搭捷運的時候卻被老一輩的人說閒話「沒家教、沒人管、沒水準」，讓該位民眾認為「台灣某部分的人們什麼時候才要跳脫原本的舊有思維啊？」

有網友在Dcard以題「原來穿這樣很不檢點」發文表示，日前穿了一件細肩帶的洋裝出門，有加罩衫在外面，但是近日天氣太炎熱，所以暫時脫掉，搭捷運的時候，竟然被老一輩的乘客說閒話，「嘖嘖哎呀現在的年輕人都這樣啦，可憐喔」、「沒家教、沒人管、沒水準」讓原PO無奈表示，原來平常穿類似的衣服都需要忍受這種歧視言論，且穿什麼衣服，不能拿來當作評判一個的標準吧。

網友看了後也忿忿不平，表示原PO的穿著根本不露，建議遇到這種狀況，可以假裝講電話「大聲的說，現在的老人在車上隨便批評別人的穿著，真的很沒水準」，「是我就看著他大聲說：你這樣評論人家超級沒家教」、「覺得會在別人面前罵沒家教沒水準的人自己才是」、「哪裡不檢點！不檢點的是他們的腦袋！」、「把自己的價值觀強壓在別人身上的人很可憐，代表他們的眼界和水準最高就那樣」。更有人直接建議原PO到他們面前說「老人家也可以穿比基尼啊，忌妒喔？」

不過也有人安慰原PO「阿公阿嬤思想本來就比較古板，不用想太多啦」、「就只是年齡虛長、心智沒跟著時代在走的老人罷了，無需在意」、「不用想太多，做自己就好，但也不是所有中老年人都是思想傳統古板的，至少我們家對穿著不是這樣」。

Dcard 價值觀 比基尼

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