最討厭粽子內餡包什麼？她難接受「蚵仔乾」 1餡料最多人厭惡

每到端午節，粽子是唯一應景的食物，而粽子除了有南部粽和北部粽之外，所包的內餡也大不相同。一名女網友就在臉書發文說自己無法接受粽子裡出現「蚵仔乾」，她也想問大家「最討厭粽子裡面加什麼？」結果花生最多人討厭。

原PO在臉書「爆怨2公社」寫道自己覺得加香菜很棒，但沒辦法接受「蚵仔乾」。她說會吃到有包蚵仔乾的肉粽是因為台中朋友送的，據友人的說法是台中有一些地區會包蚵仔乾，但原PO吃過一次後就不敢領教，還直言根本就是垃圾，「吃新鮮蚵仔不好嗎？」

鄉民們也分享自己最討厭的餡料，「我吃過包蚵仔乾的，有夠難吃」、「只要沒有蛋黃我都吃」、「蚵乾跟蛋黃母湯」、「干貝！很臭」、「甜粽才是…歪路」、「內灣很有名的野薑花粽我也不行」、「其實我很討厭粽子有滿滿的油蔥酥，蔥頭只有一點還好，太多真的吃了會反胃」、「鹼粽才是應該丟垃圾桶」、「香菜超噁心」、「加香菜我就不行」、「加香菜死刑」、「加香菜太臭了，臭到無法吃，0分」。

沒想到最多人無法接受的竟然是花生，「花生太恐怖」、「肉粽，絕不喜歡花生跟花生粉，其他都能接受」、「不喜歡花生，但是喜歡花生粉」、「花生、栗子、蚵仔乾都不行，肉！我要肉」、「菜脯、花生都會讓粽子很臭」、「花生，每次要挑半天」、「花生，真的沒辦法，我一定把花生挑起來才有辦法吃」、「討厭花生跟蛋黃！這兩樣東西根本就該好好待在它們的殼裡」、「吃過蚵仔乾粽子，真的很腥口感很噁！完全無法，花生我也不愛，要硬不軟的口感很討厭」。