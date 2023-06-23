高速公路上女友「屎在滾」 下一秒舉動讓他苦笑：只能娶了

人吃五穀雜糧難免有三急，當肚子不舒服時總是希望能夠盡快找到廁所解放，但若是在高速公路上臨時找不到休息站，那可就很糗了。一名男網友日前開車載女友回台北，途中女友突然想上大號，但因為離休息區還很遠，最後女友只好用一方法解決，讓男網友苦笑地說「我好像應該娶她」。

這名男網友在Dcard以「女友在新車上大便，是不是只能娶了？」為題發文，他說女友前陣子到外縣市出差，隔幾天他特地開車去接她回台北，但不曉得是不是工作壓力的解放，女友竟然在高速公路上說想大便。當時離休息區還很遠，再加上星期五車流量大，原PO請女友忍一下，並且陪她聊天試著安撫，還把音樂換成書店那種鋼琴曲來舒緩情緒，仍然沒用。

女友最後拿起伴手禮的塑膠袋，直接在車內解放，雖然事後不斷地道歉，但原PO當下只有2個想法：「窗戶！窗戶！開窗戶！」、「我好像應該娶她，否則可能會被滅口」。其實原PO才剛牽新車，沒想到就遇上這種事，讓他苦笑地說「我想以後副駕也只有她能坐了吧（淚）」。

貼文笑翻眾人，「香車配美人，娶回家了」、「換成書店的鋼琴曲？你不知道逛書店也會想大便嗎？你還打造一個會更想釋放的環境給她」、「等等，鋼琴曲會更想大便吧」、「希望你對她的愛『屎終如一』」、「好噁！還好我只買新車，絕對不碰二手車」、「她可能想在你車上做記號，宣示主權」、「下次這種狀況，你可以下交流道，百分之七十的交流道附近有加油站，百分之九十的加油站有廁所，或者直接丟包」。