借朋友5萬塊要收多少利息？網笑一片：本金能拿得回來就要偷笑

和朋友借錢是最尷尬的事情了，很怕借出去的錢拿不回來，更怕「人財兩失」，不只拿不回來本金，恐怕還會跟朋友鬧翻。就有一名民眾表示，有朋友想和自己借錢，朋友也答應支付利息，於是上網詢問利息該怎麼算比較合理？但網友紛紛表示，借出去的錢基本上就當送給朋友「這個年代了，本金拿的回來就要偷笑了，還要利息…」。

一名網友在Dcard以題「借錢給朋友怎麼算利息？」發文，表示有個朋友想和自己借5萬元，朋友答應支付利息，也希望可以直接和朋友談判好，想請問網友們利息會怎麼算？網友看後紛紛表示勸退「本金拿的回來就要偷笑了，還要利息…」。

有網友建議，在借錢出去前，可以先查查朋友的名字，在法院判決書是否有被告過，「如果滿滿支付命令判決就別想拿回來了」。也有人分享自身經驗，自己利率談15％，但是風險很高，一般只有4成的人能回收本金，建議還是先考慮借出去，會不會造成生活上的影響，不然恐怕要抱持對方不會還的心情借。更有人說，上次借朋友3萬元，借據利息對方主動寫好，可是兩年後過去了，對方也遲遲不還，「所以借錢給朋友，基本上就當送給朋友吧，畢竟你也不好意思跟他追討」。

有人看到也馬上說「借錢給朋友恐怕會人財兩失」、「不要借，相信我，裝窮，不然你會人財兩失」、「不用算了，不小心，你會失去朋友跟金錢」。網友也笑說，「反正借出去後也拿不回來，利息什麼的不重要吧」、「利息不重要，本金能準時回來就好」、「這個年代了，本金拿的回來就要偷笑了，還要利息…」、「講利息也是白講，不會還」、「利息算重一點，反正你也拿不回來，根本沒差」。