快訊

炎亞綸亂入耀樂記者會道歉 網分析「2意圖」痛批：真的很卑劣

獨／新光金控再爆黑馬 由吳東明出任金控副董事長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

讀私立大學學費補助政策 網掀熱議：花費社會成本

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨總統候選人賴清德拋出縮短公私立大學學費落差政策，引發網友熱議。示意圖／ingimage
民進黨總統候選人賴清德拋出縮短公私立大學學費落差政策，引發網友熱議。示意圖／ingimage

日前民進黨總統參選人賴清德拋出「補助私立大學學雜費五成以上」的政見，來減輕大學生負擔，許多師生頻頻稱讚此舉，不過也有網友批評「讀私立大學是個人問題，還是國家問題？為何要拿稅金去補助這個項目？」

賴清德日前到朝陽科大時，當場宣布「政府將補助私立大學學費」，與會的教育部政務次長劉孟奇也表示，這有助於減輕私立大學生負擔，也能夠協助私校經營，盼明年政策上路。

不過有網友在臉書社團「爆怨2公社」表示「有人可以解釋一下讀私立大學是個人問題還是國家問題？為什麼有總統候選人說要補助私立大學學雜費？拿我們繳的稅金去補助這些東西到底是？繳稅是國民應盡的義務，但不是這樣亂開支票、亂花錢的啦！」

對此，網友看法不一，有人認同原PO觀點「就是要討好大家，因為好像讀私校的人比較多」、「應該讓大學的錄取率降低到20%，有些大學就該被收掉，而不是花錢補助」、「國內很多私立大學其實品質不佳，而且台灣的私立大學浮濫仍然是事實，這個政策只會讓這種因為品質不佳、淪為學店的學校得到延命的機會而已，這不是違反了政府準備讓私校自然退場的政策嗎？」、「拿納稅人的錢減輕自己的負擔？」、「大學不是義務教育，是個人的生涯選擇，不應該以社會成本來補助」。

也有人贊成這項政策「這就是在幫助年輕人，讓年輕人出社會後不用背負這麼多就學貸款」、「國立大學學費怎麼那麼便宜，不是每年政府補助的嗎？」、「很實際的政策吧，減少了學生的就學貸款壓力」、「這跟私立幼稚園一樣啊」、「為什麼只補助私立大學呢？我覺得研究所其實也很需要」。

賴清德 學貸

延伸閱讀

如何快速分辨台灣和大陸人？她曝社群大頭貼「1舉動」 一票人認中肯

「高雄有什麼吸引力？」她驚台北友人來買房 在地人揭原因：CP值高

炎亞綸亂入耀樂記者會道歉 網分析「2意圖」痛批：真的很卑劣

黃子佼大暴走直播竟藏多年生活習慣 陸網見一幕驚呼：去台灣必買的！

相關新聞

讀私立大學學費補助政策 網掀熱議：花費社會成本

日前民進黨總統參選人賴清德拋出「補助私立大學學雜費五成以上」的政見，來減輕大學生負擔，許多師生頻頻稱讚此舉，不過也有網友批評「讀私立大學是個人問題，還是國家問題？為何要拿稅金去補助這個項目？」

炎亞綸亂入耀樂記者會道歉 網分析「2意圖」痛批：真的很卑劣

炎亞綸遭網紅耀樂控訴始亂終棄，甚至未經同意拍攝私密影片，炎亞綸昨（20）日晚間發出道歉聲明，但今日耀樂召開記者會說明整起事件時，炎亞綸卻亂入現場道歉...

如何快速分辨台灣和大陸人？她曝社群大頭貼「1舉動」 一票人認中肯

現代人習慣使用社群平台分享生活點滴，不僅貼文講求排版，也會選擇吻合自己風格的大頭貼，有人會使用自拍照，也有人會放動漫角色、AI畫作等。近日有女網友發現，最近社群網路流行換一種漫畫美少女當大頭貼，甚至連角色叫什...

黃子佼爆「大小S嗑藥」一票人不信！鄉民曝原因：78年級台女之母

日前黃子佼性騷風暴波及多位演藝圈明星，毀滅式爆料影片揭露大小S嗑藥，連具俊曄都拉他一起嗑等情事，大小S雖火速發表澄清聲明，網路上仍因此事掀起討論，疑惑「大小S嗑藥」一事已非首次爆出，為何大家仍選擇相信她們？更有網友直言大小S根本「78年級台女之母」。

美國正妹被領養來台！ 阿公阿嬤1行為讓她覺得「太過份了」

在台灣有一種餓叫阿嬤覺得你餓！美國正妹Yana近期被一對阿公阿嬤「領養」到台灣，每日熱情的餵食，讓受她受不了，直呼「太過份了」。

國中就開始包養！他懂黃子佼的童年陰影… 揭從小「看他們衣衫不整交疊」

藝人黃子佼日前被爆出多年前性騷擾未成年女性，黃子佼隨後開直播認錯，但也自爆童年時媽媽在他面前出軌，影響到他長大成人後的行為。一名網友昨（20日）發文表示，自己能懂黃子佼的感受，因為自己也有類似經驗，導致他「從國中就開始包養女生」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦