讀私立大學學費補助政策 網掀熱議：花費社會成本

日前民進黨總統參選人賴清德拋出「補助私立大學學雜費五成以上」的政見，來減輕大學生負擔，許多師生頻頻稱讚此舉，不過也有網友批評「讀私立大學是個人問題，還是國家問題？為何要拿稅金去補助這個項目？」

賴清德日前到朝陽科大時，當場宣布「政府將補助私立大學學費」，與會的教育部政務次長劉孟奇也表示，這有助於減輕私立大學生負擔，也能夠協助私校經營，盼明年政策上路。

不過有網友在臉書社團「爆怨2公社」表示「有人可以解釋一下讀私立大學是個人問題還是國家問題？為什麼有總統候選人說要補助私立大學學雜費？拿我們繳的稅金去補助這些東西到底是？繳稅是國民應盡的義務，但不是這樣亂開支票、亂花錢的啦！」

對此，網友看法不一，有人認同原PO觀點「就是要討好大家，因為好像讀私校的人比較多」、「應該讓大學的錄取率降低到20%，有些大學就該被收掉，而不是花錢補助」、「國內很多私立大學其實品質不佳，而且台灣的私立大學浮濫仍然是事實，這個政策只會讓這種因為品質不佳、淪為學店的學校得到延命的機會而已，這不是違反了政府準備讓私校自然退場的政策嗎？」、「拿納稅人的錢減輕自己的負擔？」、「大學不是義務教育，是個人的生涯選擇，不應該以社會成本來補助」。

也有人贊成這項政策「這就是在幫助年輕人，讓年輕人出社會後不用背負這麼多就學貸款」、「國立大學學費怎麼那麼便宜，不是每年政府補助的嗎？」、「很實際的政策吧，減少了學生的就學貸款壓力」、「這跟私立幼稚園一樣啊」、「為什麼只補助私立大學呢？我覺得研究所其實也很需要」。