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炎亞綸亂入耀樂記者會道歉 網分析「2意圖」痛批：真的很卑劣

聯合新聞網／ 綜合報導
炎亞綸（左）當面跟耀樂道歉。記者李政龍/攝影
炎亞綸（左）當面跟耀樂道歉。記者李政龍/攝影

炎亞綸遭網紅耀樂控訴始亂終棄，甚至未經同意拍攝私密影片，炎亞綸昨（20）日晚間發出道歉聲明，但今日耀樂召開記者會說明整起事件時，炎亞綸卻亂入現場道歉，耀樂當場低頭不語、隨即崩潰痛哭，記者會因此中斷。網友見狀傻眼大酸炎亞綸的危機處理「高明」，分析亂入記者會有2個主要用意，痛批炎亞綸為人「真的很卑劣」。

有「抖音男神」之稱的網紅耀樂，昨天爆料16歲時和炎亞綸交往，卻遭對方在未經同意的情況下拍攝私密影片，當影片外流後的處理也十分不妥當，令他身心受創被迫休學。耀樂今中午出面開記者會，未料炎亞綸卻突然現身鞠躬道歉，面對突發狀況，耀樂先是低頭不語、隨後崩潰痛哭，宣布暫時中斷記者會。

記者會現場狀況曝光後，有網友在PTT發文，他表示醜聞爆發後，炎亞綸昨晚雖然立即發表道歉聲明，但對於耀樂指控「偷拍、趁睡覺時強硬插入、找黑道恐嚇不准爆料」等等都隻字未提，整篇聲明避重就輕帶往「感情糾紛」的意圖十分明顯，另外許多人在貼文留言加油，讓原PO直呼「傻眼」。

對於炎亞綸今天亂入耀樂記者會，原PO更直言「無恥」，他懷疑炎亞綸害怕被爆出更多細節「跳到黃河也洗不清」，乾脆一不作二不休衝進記者會現場道歉。對於炎亞綸舉動，原PO分析有2個主要用意：

1.施壓被害人，讓他感到壓力不敢講太多
2.表演給外界看：已經親自出面道歉了，拜託大家原諒

最後原PO提到，當初雞排妹是以受害者角色現身翁立友記者會，如今炎亞綸卻以加害者角色亂入，讓他大酸如此操作「前所未見」、「實在想不到還有什麼更高明的危機處理方式」，直呼炎亞綸的惡行不亞於許傑輝、黃子佼，痛罵「炎亞綸為人卑劣」。

炎亞綸 偷拍 記者會 PTT

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