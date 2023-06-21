快訊

陷未成年外流私密片風波 炎亞綸「十大傑出青年」資格遭銷

「戲曲王子」李文勳遭控猥褻 戲曲學院二師遭停聘調查

台北羽賽／28分鐘拍下同胞 戴資穎挑戰第5冠旋風闖關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

如何快速分辨台灣和大陸人？她曝社群大頭貼「1舉動」 一票人認中肯

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友留言表示，台灣人和大陸人在社群使用的大頭貼習慣有差異。 情境示意圖。圖／Ingimage
有網友留言表示，台灣人和大陸人在社群使用的大頭貼習慣有差異。 情境示意圖。圖／Ingimage

現代人習慣使用社群平台分享生活點滴，不僅貼文講求排版，也會選擇吻合自己風格的大頭貼，有人會使用自拍照，也有人會放動漫角色、AI畫作等。近日有女網友發現，最近社群網路流行換一種漫畫美少女當大頭貼，甚至連角色叫什麼都不清楚，就有一群人跟風換，令女網友感到疑惑。貼文一出掀起討論，釣出不少人分享平常使用的大頭貼素材，還有人指出台灣人使用大頭貼的一個習慣，「可以99%判斷是不是台灣人」。

原PO在Dcard發文表示，最近在社群平台Instagram看到不少朋友換大頭貼，且都換相似風格，看起來超像同一種角色照片，這類照片皆是擁有濃眉大眼、留著長髮繫著蝴蝶結的美少女，令原PO不禁疑惑問「她是誰？」，詢問身邊好友也得不到答案，對方僅說「最近流行放這個」，原PO只好上網詢問其他網友詢問「她到底是誰？」。

有網友發現最近在社群上流行換一種動漫角色當大頭貼，詢問「她是誰？」。圖／擷自Dcard
有網友發現最近在社群上流行換一種動漫角色當大頭貼，詢問「她是誰？」。圖／擷自Dcard

貼文一出引發討論，有網友指出這是用AI畫的少女風格照片，且在大陸社群很流行，「好像是AI畫的」、「她們都不是同一個角色，只是配件長得很像素材差不多而已」、「那只是大陸小紅書人家發的圖片，我也覺得很好看有存了幾張」、「我的小帳頭貼都放類似這些風格」。

其中，有網友討論台灣和大陸社群使用大頭貼習慣的差異，指出大陸社群軟體流行放非本人照片，像是動漫、二次元明星或不知名網紅照片等，而台灣仍是放個人自拍照、家庭照當大頭貼居多。該名網友也透露之前在上海工作遇到台灣人，每次互加微信時，還沒有和對方說到話，從大頭貼就可以99%判斷「他是不是台灣人」。

該則留言也引發討論，不少人認為中肯，「真的！我後來也不放自己照片了，但也有大陸同學放自己照片」、「真的，我看一圈微信，年輕的只有我一個放自己照片...其他都是一些比較有年紀的主管才放自己跟家人的合照」、「因為大陸人真的不太會在網路上以真實身份活動，名字也都會各種取暱稱，這個現象真的存在」。也有網友持不同看法，認為台灣人放本人照片也可能是工作需求，「如果是工作用的社群軟體，通常還是會放本人吧？」。

社群 台灣人 微信 小紅書 Dcard Instagram

相關新聞

如何快速分辨台灣和大陸人？她曝社群大頭貼「1舉動」 一票人認中肯

現代人習慣使用社群平台分享生活點滴，不僅貼文講求排版，也會選擇吻合自己風格的大頭貼，有人會使用自拍照，也有人會放動漫角色、AI畫作等。近日有女網友發現，最近社群網路流行換一種漫畫美少女當大頭貼，甚至連角色叫什...

黃子佼爆「大小S嗑藥」一票人不信！鄉民曝原因：78年級台女之母

日前黃子佼性騷風暴波及多位演藝圈明星，毀滅式爆料影片揭露大小S嗑藥，連具俊曄都拉他一起嗑等情事，大小S雖火速發表澄清聲明，網路上仍因此事掀起討論，疑惑「大小S嗑藥」一事已非首次爆出，為何大家仍選擇相信她們？更有網友直言大小S根本「78年級台女之母」。

美國正妹被領養來台！ 阿公阿嬤1行為讓她覺得「太過份了」

在台灣有一種餓叫阿嬤覺得你餓！美國正妹Yana近期被一對阿公阿嬤「領養」到台灣，每日熱情的餵食，讓受她受不了，直呼「太過份了」。

國中就開始包養！他懂黃子佼的童年陰影… 揭從小「看他們衣衫不整交疊」

藝人黃子佼日前被爆出多年前性騷擾未成年女性，黃子佼隨後開直播認錯，但也自爆童年時媽媽在他面前出軌，影響到他長大成人後的行為。一名網友昨（20日）發文表示，自己能懂黃子佼的感受，因為自己也有類似經驗，導致他「從國中就開始包養女生」。

粽子包啥最不優？ 網點名「3邪惡食材」：只能單吃

端午節要到了，粽子開始出現在家家戶戶中。然而有網友昨（19）日在PTT以「粽子裡面最不該出現什麼材料」為題發文，吸引不少留言討論，統計下來，最多人點名的三樣食材分別是「栗子、蛋黃、花生」。

正妹1穿著遭男友嗆「不如不要穿衣服」 網看傻：日本女生都這樣穿

穿搭能體現一個人的風格和品味，然而每個人對於穿著打扮喜好有所不同。對此，一名女網友PO文表示，自己很喜歡地雷系穿搭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦