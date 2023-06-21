黃子佼爆「大小S嗑藥」一票人不信！鄉民曝原因：78年級台女之母

日前黃子佼性騷風暴波及多位演藝圈明星，毀滅式爆料影片揭露大小S嗑藥，連具俊曄都拉他一起嗑等情事，大小S雖火速發表澄清聲明，網路上仍因此事掀起討論，疑惑「大小S嗑藥」一事已非首次爆出，為何大家仍選擇相信她們？更有網友直言大小S根本「78年級台女之母」。

黃子佼直播爆料嗑藥事件雖遭大小S否認，當年報導性愛毒趴的周刊也被告判賠300萬，但網友仍好奇「黃子佼和大小S比較相信誰」，指出「公司女同事一票人都相信大小S」，更有人質疑除了周刊，張蘭、汪小菲也曾爆料她們吸毒，「每次都能閃過是不是很不合理？」。

對此，多位網友表示「主要是證據，現在也只有佼佼在講，沒其他證據」、「沒證據啊，驗毛髮有結果的事，難道大家都不知道嗎」、「就沒證據阿，當年週刊拍出來的其實就跟你到路邊拍喝醉的人然後附上設計對白：毒品，一樣意思」、「吸毒臉應該不可能靠化妝掩蓋得掉的吧」， 但也有不少人覺得「人之將死其言也善」，認為黃子佼說法具參考性。

另有網友討論大小S的影響力，認為兩人的節目、戲劇都是台灣女生的生活話題，影響深遠堪稱一代台女代表，「78年級台女之母」、「我高中同學一堆人學她」、「很大啊 ，國小每個人都在問有沒有看康熙」、「他們兩姊妹就是所謂台女文化的起源吧」、「與其說是台女代表，不如說她讓很多女生崇拜模仿」、「根本是台女文化的開山祖師，可以名流千古的那種」、「說實話，她的主持功力以及幽默感真的是超一流的」。雖然褒貶不一，許多人也同意大小S前衛的價值觀對40歲以下的台灣女性影響頗大。

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