粽子包啥最不優？ 網點名「3邪惡食材」：只能單吃

端午節要到了，粽子開始出現在家家戶戶中。然而有網友昨（19）日在PTT以「粽子裡面最不該出現什麼材料」為題發文，吸引不少留言討論，統計下來，最多人點名的三樣食材分別是「栗子、蛋黃、花生」。

原PO發文指出，「想問一下大家，粽子裡面最不應該出現什麼材料？個人覺得香菇放在裡面很噁心，整個粽子都沾染上那個臭味，香菇應該是最不應該出現的吧？」

對此，底下留言紛紛表示，「香菇最好吃了，栗子才不該出現」、「栗子是甜的東西，我真的不知道放鹹肉粽裡面幹嘛欸」、「栗子真的不行，單吃很棒，放粽子很差」、「花生、栗子都超噁」、「花生軟軟爛爛超噁心」、「蛋黃不喜歡，花生勉強可以但最好不要」、「阿嬤都會幫我特別做幾個不含蛋黃」、「蛋黃啦，乾得要死」。

另外，也有不少網友點名蝦米跟菜脯，「蝦米，完全毀掉整顆肉粽的味道」、「蝦米，嘔嘔嘔嘔嘔」、「菜脯才是邪門歪道」、「絕對是菜脯」、「栗子、花生、蛋黃、菜脯、蝦米，然後我媽叫我去吃油飯就好」。還有人表示，自己吃過包「蛋白」的粽子，實在無法接受。

事實上，粽子口味越來越多元，就算愛吃也要控制。豐原醫院腸胃科醫師王柏政提醒，粽子多油膩，民眾如果有消化道潰瘍、逆流性食道炎或膽結石，盡量白天食用，而糖尿病、高血壓、高血脂患者，更應忌口少吃。