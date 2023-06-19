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正妹1穿著遭男友嗆「不如不要穿衣服」 網看傻：日本女生都這樣穿

聯合新聞網／ 綜合報導
男女交往總是有許多眉眉角角，需要經過彼此溝通和包容。 圖／ingimage
男女交往總是有許多眉眉角角，需要經過彼此溝通和包容。 圖／ingimage

穿搭能體現一個人的風格和品味，然而每個人對於穿著打扮喜好有所不同。對此，一名女網友PO文表示，自己很喜歡地雷系穿搭（黑粉色系，半身裙和襯衫的組合），但男友沒辦法接受，還嗆「不如不要穿衣服」，讓她相當不解，於是好奇發問「想問大家真的不好看嗎？」掀起網友熱議。

該名女網友在《Dcard發文表示，自己很喜歡地雷系穿著，沒想到男友無法接受她穿的衣服，看到後還直說「不如不要穿衣服，衣櫃裡衣服都是一樣的」，讓她十分傻眼，忍不住上網詢問「想問大家真的不好看嗎？」

貼文一出，隨即掀起熱議，網友紛紛留言「超級喜歡地雷系，但我撐不起來，妳一定是很可愛的女生」、「哇是地雷系～我也常穿這樣，我覺得很好看呀」、「地雷系衣服都超貴的，不過很可愛又精緻，喜歡穿就穿」、「我也是地雷系愛好者，男朋友也很支持，在日本也有一些人也是這麼穿搭的，不理解的人就隨他去吧」、「日本很多女生都這樣穿，自己喜歡最重要」。

還有網友表示，「我媽媽的教育給妳參考：假設一個男生連妳穿的衣服都看不下去，那他很有可能也無法接受妳的個性或其他缺點」、「我看不出來哪裡有什麼問題，怎樣叫做主流？自己開心就好啦，妳穿個衣服還要看妳男友臉色，要這種男人幹嘛？」、「身體是妳的，愛怎麼穿就怎麼穿」。

一名女網友表示，自己很喜歡地雷系穿搭，但男友沒辦法接受，還嗆「不如不要穿衣服」。 圖擷自Dcard
一名女網友表示，自己很喜歡地雷系穿搭，但男友沒辦法接受，還嗆「不如不要穿衣服」。 圖擷自Dcard

日本 女生 Dcard

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