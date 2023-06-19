他好奇「鐵板燒為何青菜都是豆芽菜和高麗菜？」 內行人曝解答

平價鐵板燒價格親民，深受不少民眾喜愛，然而，就有一名男網友PO文提到，吃過好幾間鐵板燒，發現青菜都是豆芽菜和高麗菜，讓他感到相當疑惑，因此忍不住上網發問，貼文引來網友熱烈討論，更釣出店員出面解答。

該名男網友在《Dcard》發文表示，自己吃過好幾間鐵板燒，夜市的、店面的都有，每次吃到的青菜都是豆芽菜跟高麗菜，「沒吃過上千元的鐵板燒所以不知道」，讓他不禁好奇問道「為何鐵板燒的青菜都是豆芽菜跟高麗菜？」

文章曝光後，引發網友熱議，紛紛留言「之前吃到一次高麗菜+菠菜」、「我超愛鐵板燒的豆芽菜，根本為了豆芽菜去吃鐵板燒」、「很好吃欸，我很喜歡鐵板燒辣辣燙燙的高麗菜跟豆芽菜，跟自己煮的味道不一樣」、「有些鐵板燒店還會另外備一款青菜，有的話我都會把豆芽菜換掉」、「上千元的鐵板燒並沒有高麗菜豆芽菜，但可能出現別的蔬菜」。

另外，還有內行網友出面解答，「因為價格穩定且容易保存（前鐵板燒店員）」、「因為高麗菜豆芽菜便宜！一年四季都有，又很好保存且份量多，炒又快速」、「高麗菜便宜又好吃CP值首選，豆芽菜便宜而且價格一年四季都差不多，重點是這兩個煮熟後不太會縮，不像其他菜一大把炒出來剩一小搓」。