妹子超愛這款時尚穿搭 男友一句「像阿嬤種菜穿的」秒滅火

每個人的審美觀都不同，同一種穿著有人覺得好看，但也有批判的聲音。一名女網友抱怨男友的眼光很差，她看到網路上有一款女孩子的穿搭很好看，但男友卻覺得很像阿嬤種菜穿的，讓她聽了好氣又好笑。

這名女網友在Dcard以「被男友說像阿嬤種菜的衣服」為題發文，她貼出一張廣告照片，並且說最近常常看到這款女孩子的穿搭，感覺很可愛。從照片中看到模特兒穿著牛仔褲，上半身穿了一件白色小背心，外面再套了一件米色的長袖短版針織外套，但這件外套沒有拉鍊或鈕扣，而是用兩條帶子綁起來，整體造型非常休閒且時尚。

只不過原PO將照片給男友看了後，對方卻直呼「醜死了！像我阿嬤種菜穿的」，讓原PO聽了好氣又好笑，頓時沒有了購買慾望。她還貼出男友口中說的「阿嬤種菜穿著」照片來做對比，只見照片裡阿嬤穿的防曬衣同樣是長袖的，上面有許多小花的圖案，顏色相當鮮艷，一樣也是用兩條帶子綁起來固定，讓不少鄉民看了也笑翻。

貼文引來不少討論，「抱歉我笑了」、「被講一個怎麼有點回不去」、「超級好笑，妳男友根本是滅火器」、「哈哈哈哈…型還真的有像，可是質感跟顏色完全不同啊」、「沒那個身材還硬穿才像」、「我也覺得很好看，不特別講根本不會聯想到那邊去啊」、「重點是穿的人」、「很像但滿可愛的」、「阿哈哈哈…沒對比照的時候覺得很好看，一看回不去」、「跟男人穿吊嘎一樣，東西長很像，但穿起來大家感覺不一樣」。

也有愛好者分享體驗，「我也超喜歡穿這個，但我媽咪每次都笑我穿採茶裝！我剛給她看這篇文，她還笑超開心」、「上次穿我阿嬤看到也說『妳為什麼要穿種菜的衣服？』」、「我有這種的欸…黑色的，應該是不像啦，我裡面穿小背心+這個罩衫，男友說好看，他應該沒騙我吧？」、「哪會像阿嬤！我最近超喜歡穿類似的～各位妹子們盡量買來穿，很好搭啊」。