快訊

台人趁火打劫？實體Suica卡「日幣當台幣賣」1張500元 賣家狂語：會更貴

狂殺4折！好市多這款「經典神鞋」上架 網卻掀時尚大戰

2024大選民調 柯文哲超車藍綠 侯友宜這麼回應…

去日本容易被坑錢？在地人曝內幕 招牌有1行字要注意

聯合新聞網／ 綜合報導
疫情解封後，出國旅行人數暴增，日本是國人相當喜愛的國家之一。圖為東京淺草寺。歐新社
疫情解封後，出國旅行人數暴增，日本是國人相當喜愛的國家之一。圖為東京淺草寺。歐新社

疫情解封後，出國旅行人數暴增，日本是國人相當喜愛造訪的國家之一。然而近日有台灣長輩在日本電信行感受到「不太友善」的服務，引起旅台日本作家「日本人的歐吉桑」出面解釋。

粉專《日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん》日前貼文，表示有認識的台灣長輩要獨自去日本兩周，因此先在台灣的電信公司買國際網路卡，當下提出任何問題，店員都很有耐心的回答，更教他如何更換SIM卡，還親自示範好幾遍。而該名店員也跟長輩說，到日本SIM卡換完後，還有一個開通程序，要把說明書上的序號輸入到手機裡。

結果長輩到了日本還是不太會操作，於是求助當地通訊行，怎料光是幫忙拔出SIM卡，就被日本店員收了500日幣（約新台幣110元），另外請店員幫忙輸入序號，對方似乎也不願意。長輩很好奇，難道根據日本的文化，只要有需求動作，就會被收取服務費嗎，且單單就服務態度上來說，台灣也友善很多。

對此，《日本人的歐吉桑》解釋，台灣的服務結構是成套式的，一個產品裡面有附帶其他服務，而日本則是選項式，付費累積服務內容。他打比方，去台灣的家庭餐廳，點牛排就會附帶沙拉、飲料，但日本就是純粹的單點制，這種概念套用在服務上也是一樣。

《日本人的歐吉桑》表示，尤其日本很多3C商家作業費用項目超級細節，若客人沒有付費，店員卻直接提供服務，等於「背叛公司規定」。對於習慣台灣超友善成套服務的人來說，日本可能太冷漠，但是對於他們這樣的日本人來說，這是很正常的，只要付錢就可以收到職業級的服務，而且萬一發生問題的話，可以讓對方負起責任。因此，飛往日本前要先理解這項觀念，以免認為當地商家用各種名目A錢。

《日本人的歐吉桑》也補充，台日的廣告行銷方式大不同，台灣通常是主打整套服務，日本則是聚焦「最低費用」，因此旅遊時候必須注意，日本店家門口招牌上可能會寫：「〇〇日幣」，但是實際消費會發現，不可能只付招牌上的費用。

日本 3C 疫情 廣告

延伸閱讀

準新娘想在喜帖上「提1要求」 網喊不：100％得罪人

狂殺4折！好市多這款「經典神鞋」上架 網卻掀時尚大戰

買房全部自己出…準岳父喊「也要登記我女兒名字」 他回嗆這句驚呆親家

台達電市值破兆「轉大人的開始」 謝金河：超越鴻海機會變大

相關新聞

去日本容易被坑錢？在地人曝內幕 招牌有1行字要注意

疫情解封後，出國旅行人數暴增，日本是國人相當喜愛造訪的國家之一。然而近日有台灣長輩在日本電信行感受到「不太友善」的服務，引起旅台日本作家「日本人的歐吉桑」出面解釋。

越式洗髮要價破千卻超夯 網曝心得評價兩極

最近掀起一陣越式洗髮風潮，不少YouTuber都拍片體驗。有網友近期表示，住家附近開了一家越式洗髮，提供90分鐘服務，但均價要1400元，想問大家會去嘗試嗎？不少網友回應，想體驗看看，不過，有體驗過的網友也分享心得，評價相當兩極。

雨中奇景！騎士排隊丟垃圾 太有秩序眾人齊讚

台灣長久以來實施垃圾不落地政策，為了就是維護環境的整潔，民眾也已經養成習慣，每當固定時間垃圾車就會出現，民眾大多提著大包小包的垃圾在路邊等待。有網友日前就拍下許多騎士在雨中排隊就為了等著丟垃圾，特殊的景象也讓不少人覺得很驚奇。

「臘梅水墨畫」太美引起讚嘆 真相揭曉眾人驚：渾然天成

即使一件平凡無奇的事物，換個角度看都可以有意外的發現。有一名網友在臉書PO出一張照片，還笑稱這是一幅水墨畫，不少人還信以為真，但當知道真相後都嘆為觀止，大讚實在太像了。

煮30顆水餃破22顆超崩潰 內行人建議1時間點再下鍋

煮水餃聽起來很簡單，但很多人煮到最後都「破皮」。有一名網友就發文抱怨自己煮30顆卻破22顆，搞不懂明明有按照步驟，為什麼還是失敗？不少過來人分享經驗，還有專家就傳授秘訣。

老公露營東西越買越多「連車都換」 網吐嘈：搞得像搬家

近年來露營風氣盛行，許多人紛紛遠離塵囂，到郊外搭棚野炊過上一晚，露營的用具也因此熱賣。一名網友就發文透露女同事的老公愛上露營，一開始只有帳篷和睡袋就搞定，沒想到相關物品越買越多，到最後竟然一趟出遊搞得像是在搬家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦