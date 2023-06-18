去日本容易被坑錢？在地人曝內幕 招牌有1行字要注意

疫情解封後，出國旅行人數暴增，日本是國人相當喜愛造訪的國家之一。然而近日有台灣長輩在日本電信行感受到「不太友善」的服務，引起旅台日本作家「日本人的歐吉桑」出面解釋。

粉專《日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん》日前貼文，表示有認識的台灣長輩要獨自去日本兩周，因此先在台灣的電信公司買國際網路卡，當下提出任何問題，店員都很有耐心的回答，更教他如何更換SIM卡，還親自示範好幾遍。而該名店員也跟長輩說，到日本SIM卡換完後，還有一個開通程序，要把說明書上的序號輸入到手機裡。

結果長輩到了日本還是不太會操作，於是求助當地通訊行，怎料光是幫忙拔出SIM卡，就被日本店員收了500日幣（約新台幣110元），另外請店員幫忙輸入序號，對方似乎也不願意。長輩很好奇，難道根據日本的文化，只要有需求動作，就會被收取服務費嗎，且單單就服務態度上來說，台灣也友善很多。

對此，《日本人的歐吉桑》解釋，台灣的服務結構是成套式的，一個產品裡面有附帶其他服務，而日本則是選項式，付費累積服務內容。他打比方，去台灣的家庭餐廳，點牛排就會附帶沙拉、飲料，但日本就是純粹的單點制，這種概念套用在服務上也是一樣。

《日本人的歐吉桑》表示，尤其日本很多3C商家作業費用項目超級細節，若客人沒有付費，店員卻直接提供服務，等於「背叛公司規定」。對於習慣台灣超友善成套服務的人來說，日本可能太冷漠，但是對於他們這樣的日本人來說，這是很正常的，只要付錢就可以收到職業級的服務，而且萬一發生問題的話，可以讓對方負起責任。因此，飛往日本前要先理解這項觀念，以免認為當地商家用各種名目A錢。

《日本人的歐吉桑》也補充，台日的廣告行銷方式大不同，台灣通常是主打整套服務，日本則是聚焦「最低費用」，因此旅遊時候必須注意，日本店家門口招牌上可能會寫：「〇〇日幣」，但是實際消費會發現，不可能只付招牌上的費用。