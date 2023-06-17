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越式洗髮要價破千卻超夯 網曝心得評價兩極

聯合新聞網／ 綜合報導
最近掀起一陣越式洗髮風潮，不少YouTuber都拍片體驗，不過，體驗過的網友評價相當兩極。圖片來源／ingimage
最近掀起一陣越式洗髮風潮，不少YouTuber都拍片體驗，不過，體驗過的網友評價相當兩極。圖片來源／ingimage

最近掀起一陣越式洗髮風潮，不少YouTuber都拍片體驗。有網友近期表示，住家附近開了一家越式洗髮，提供90分鐘服務，但均價要1400元，想問大家會去嘗試嗎？不少網友回應，想體驗看看，不過，有體驗過的網友也分享心得，評價相當兩極。

原PO在PTT發文，他表示，住家對面開了越式洗髮店，看了一下價格，均價都破千，但提供洗護髮、肩頸頭按摩、臉部保養、挖耳朵等服務，前後約90分鐘，因此他好奇，有人會想嘗試看看嗎？對價格和內容有無想法？

對此，不少網友表示，「這個價位感覺有暗黑的附加服務」、「感覺很酷」、「有看過制服，裙子是蠻短的」、「蠻想去試試看，就怕按摩技術跟不上SPA」、「看起來是滿有趣的，但不知道技術到底好不好」、「很好奇+1，看YTR開越南旅行團這還是一個指定體驗」、「很多YT有去拍，感覺很有趣」。

有體驗過越式洗髮的網友則評價兩極，有人認為，「去過，遇到新手整個被雷到氣炸；但各個服務都覺得寧願花錢找各自專業的」、「去過一次剪指甲的時候硬要修的很短，手一直覺得不舒服一個禮拜左右」。

不過也有人認為，「去過，很不錯啊，這種價格搭配按摩洗頭，我覺得很值得，而且開到很晚，很好」、「大推，我是女生，大概一個月會去找一次越南妹妹，每個都技術好又溫柔，只是我聽不懂她們的中文」。

洗髮 按摩 越南 SPA

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