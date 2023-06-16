雨中奇景！騎士排隊丟垃圾 太有秩序眾人齊讚

台灣長久以來實施垃圾不落地政策，為了就是維護環境的整潔，民眾也已經養成習慣，每當固定時間垃圾車就會出現，民眾大多提著大包小包的垃圾在路邊等待。有網友日前就拍下許多騎士在雨中排隊就為了等著丟垃圾，特殊的景象也讓不少人覺得很驚奇。

一名網友在臉書「路上觀察學院」PO出一段影片，只見一台垃圾車在雨中停在路邊等待民眾來丟垃圾，有人走路過去也有騎士載著垃圾去丟。有趣的是，這些騎士一個個穿著雨衣，非常有秩序地排隊等待，當前面一個丟完後立刻騎走，後面就跟上，清潔人員還會協助騎士把腳踏板上的垃圾拿起來丟進垃圾車裡，原PO也打趣地說這是「不一樣的得來速」。

影片引起眾人熱議，「丟來速」、「第一次看到這樣好特別」、「很棒啊！沒有推擠的現象」、「台灣特有文化」、「大家好乖喔，都有排隊」、「優質路觀影」、「很好啊，大家有秩序的丟」；還有內行人補充解釋，「你們一定不知道倒垃圾的標準知識，標準是：你要把垃圾交給清潔隊員然後再由他丟入垃圾車，是台灣人太好，不想耽擱你我時間自己丟入垃圾車」。

其他網友也大讚影片中的清潔人員服務周到，「太貼心了～謝謝環保員的幫助」、「清潔隊應該要給這位隊員嘉獎才對，哪像我們這邊的清潔隊員屌成什麼樣」、「好貼心的清潔隊」、「這清潔隊員也太好了，我們這裏的沒那麼好」、「真的很順應民心」。