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香菜之仇不共戴天！白目男一舉動掀翻友誼小船 網白眼：尊重很難？

聯合新聞網／ 綜合報導
香菜示意圖。 圖／ingimage
香菜示意圖。 圖／ingimage

香菜氣味特殊，愛好者恨不得餐餐都有，厭惡者則沾上一點可能整盤菜都無法下口。近日有人與多年朋友聚餐，一時手誤將香菜加進共食的鍋內，沒想到朋友翻臉爆怒，兩人不歡而散，至今沒有聯絡，讓他十分欷歔，直問「喜歡香菜錯了嗎」，結果網友一面倒批「就你的問題」。

原PO表示，與朋友從高中就認識，個性、價值觀都很合，從來沒有吵過架，然而第一次吵架兩人直接絕交。他回憶，當時與朋友相約吃砂鍋粥，搭配的香菜另外盛裝放在一邊，由於他本人很愛香菜，也沒有聽說朋友不吃，便將香菜全部倒進鍋裡，引來朋友大怒發飆。

原PO擅自加料的舉動讓朋友深覺不受尊重，質疑原PO與他相交多年「都不知道我不愛香菜嗎」，最後還差點氣哭。原PO則無法理解只是喜歡不同為什麼朋友會崩潰成這樣，但被朋友態度激怒的原PO也不願回應，整個飯局氣氛冷得跟那鍋涼掉的粥一樣，兩人到現在都沒有任何交集。

原PO對於友誼小船被香菜掀翻感到不解，疑惑「喜歡香菜錯了嗎」，網友紛紛表示這與「尊重」有關，「同為極度痛恨香菜的人，我只能說你根本超不尊重人的好嗎」、「只加在自己碗裡很難嗎」、「不覺得是自己的錯嗎？任何人都有討厭的東西，應該要問一下吧」、「不只有自己會吃的東西，放香菜怎麼能不先問別人意見啊」、「所以你有沒有道歉阿，就算你覺得這是小事他反應過度，但一起吃東西，要加什麼問一下對方也是禮貌」、「你可以想像成，把一隻大蟑螂放進鍋裡再拿起來，你還會吃嗎」。

也有人指出解決辦法，「加了味道回不去，可以問他要不要再點一份請他吃」、「整鍋香菜味，就算撈起來也沒救了，如果是我可能另外點吃的給友人，賠不是」。

香菜 氣味 共食

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