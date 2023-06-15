全台最無聊縣市！外國人秒選「它」 當地人也認了：不被想起的鬼城
全台灣各縣市都有不同的特色，到底哪裡最好玩，一直是一個很熱門的話題。近日居住台灣多年的加拿大YouTuber Prozzie邀請英國朋友艾倫，以及紐西蘭人奇異果一起討論外國人對於「台灣各縣市」的排行榜，高雄位居榜首，而雲林墊底。
Prozzie、艾倫、奇異果拍片指出，前三名分別為高雄、臺中、臺北，高雄為三人票選的第一名，因為夜生活精彩，雖然天氣很熱又空汙嚴重，但是在高雄能做很多事，有很多的高山和海灘，魅力無法擋「名次飆到看不到車尾燈」，另外第二名是臺中，原因是食物好吃、當地人都很友善、風景也很壯觀、生活機能非常好。
第三名為臺北，他們認為臺北的缺點是一直下雨，但臺北真的是一個很大的一線城市，永遠有做不完的事情，另外捷運系統很棒，雖然很方便，但是因為物價貴的關係，所以生活可能會很勉強，因為這個原因，排名落於臺中後面。
他們認為倒數三名是雲林、桃園、嘉義，Prozzie和奇異果表示兩人常騎車經過雲林，只要聞到了雲林的空氣，絕對知道自己到了雲林，不用擔心會迷路，「如果空氣中充滿水溝味，那我們百分之百抵達了雲林」，對於嘉義評比，他們認為只有「嘉義飯」，而桃園就只是「要坐飛機離開那個鬼地方」。
網友看完也紛紛留言，「身為高雄人，我也很愛高雄」、「三人評選的城市跟我想的差不多，也說到一些重點，認同」、「南投人哭哭，一直被往下擠」、「嘉義有縣市有很好的風景，只是你們不熟」、「我身為雲林人排名會殿底，一點都不意外，幾十年來發展建設落後，是被國家政府遺棄不被想起的鬼縣」、「身為從小住過二十幾年的前彰化人，最無聊縣市，我自己先投彰化一票」。
「Prozzie」YT評比全台最好玩排行榜
1.高雄縣
2.臺中縣
3.臺北市
4.花蓮縣
5.臺南縣
6.臺東縣
7.屏東縣
8.宜蘭縣
9.彰化縣
10.苗栗縣
11.新竹縣
12.南投縣
13.嘉義縣
14.桃園縣
15.雲林縣
特殊排名
金門縣
※剩下縣市沒去過，因此不列入排名
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