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全台最無聊縣市！外國人秒選「它」 當地人也認了：不被想起的鬼城

聯合新聞網／ 綜合報導
票選第一名的縣市為高雄。 圖／canva
票選第一名的縣市為高雄。 圖／canva

全台灣各縣市都有不同的特色，到底哪裡最好玩，一直是一個很熱門的話題。近日居住台灣多年的加拿大YouTuber Prozzie邀請英國朋友艾倫，以及紐西蘭人奇異果一起討論外國人對於「台灣各縣市」的排行榜，高雄位居榜首，而雲林墊底。

Prozzie（中）、艾倫（右）、奇異果評比台灣最好玩、無聊的縣市。圖／Prozzie youtube
Prozzie（中）、艾倫（右）、奇異果評比台灣最好玩、無聊的縣市。圖／Prozzie youtube

Prozzie、艾倫、奇異果拍片指出，前三名分別為高雄、臺中、臺北，高雄為三人票選的第一名，因為夜生活精彩，雖然天氣很熱又空汙嚴重，但是在高雄能做很多事，有很多的高山和海灘，魅力無法擋「名次飆到看不到車尾燈」，另外第二名是臺中，原因是食物好吃、當地人都很友善、風景也很壯觀、生活機能非常好。

第三名為臺北，他們認為臺北的缺點是一直下雨，但臺北真的是一個很大的一線城市，永遠有做不完的事情，另外捷運系統很棒，雖然很方便，但是因為物價貴的關係，所以生活可能會很勉強，因為這個原因，排名落於臺中後面。

票選第三名為臺北，他們認為臺北的缺點是一直下雨。本報資料照片
票選第三名為臺北，他們認為臺北的缺點是一直下雨。本報資料照片

他們認為倒數三名是雲林、桃園、嘉義，Prozzie和奇異果表示兩人常騎車經過雲林，只要聞到了雲林的空氣，絕對知道自己到了雲林，不用擔心會迷路，「如果空氣中充滿水溝味，那我們百分之百抵達了雲林」，對於嘉義評比，他們認為只有「嘉義飯」，而桃園就只是「要坐飛機離開那個鬼地方」。

他們認為雲林的空氣充滿水溝味。圖／Prozzie youtube
他們認為雲林的空氣充滿水溝味。圖／Prozzie youtube

網友看完也紛紛留言，「身為高雄人，我也很愛高雄」、「三人評選的城市跟我想的差不多，也說到一些重點，認同」、「南投人哭哭，一直被往下擠」、「嘉義有縣市有很好的風景，只是你們不熟」、「我身為雲林人排名會殿底，一點都不意外，幾十年來發展建設落後，是被國家政府遺棄不被想起的鬼縣」、「身為從小住過二十幾年的前彰化人，最無聊縣市，我自己先投彰化一票」。

「Prozzie」YT評比全台最好玩排行榜

1.高雄縣

2.臺中縣

3.臺北市

4.花蓮縣

5.臺南縣

6.臺東縣

7.屏東縣

8.宜蘭縣

9.彰化縣

10.苗栗縣

11.新竹縣

12.南投縣

13.嘉義縣

14.桃園縣

15.雲林縣

特殊排名

金門縣

※剩下縣市沒去過，因此不列入排名

Prozzie、艾倫、奇異果評比台灣最好玩、無聊的縣市。圖／Prozzie youtube
Prozzie、艾倫、奇異果評比台灣最好玩、無聊的縣市。圖／Prozzie youtube

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