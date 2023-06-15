傘老是被偷他怒貼一串「文字標籤」防盜 網友直呼：絕對不敢拿
近來天氣不穩，經常不久前還是好天氣，下一秒卻突然開始下起大雨，讓人出門時最好得備傘預防。然而有時雨傘放在店家外面，不只自己容易忘記，也可能會被他人有意或無意的拿走。為了防止這樣的狀況發生，一位日本網友就想到了一個新穎的點子，引起網上的稱讚。
根據日本媒體「ENCOUNT」報導，日本twitter網友「_j1010」最近分享一張照片，畫面中有把雨傘，上頭貼著「橫濱署 組織犯罪對策部」的文字，乍看似乎是日本某間警局的公物。然而，日本警方其實沒有「橫濱署」這個分局，所謂「橫濱署組織犯罪對策部」，其實是日本音樂企劃「催眠麥克風」裡虛構的單位。
梅雨に入ったらマスキングテープくらいでは盗られるらしいので pic.twitter.com/DlO5VWOA49— じゅうまろ (@_j1010) May 30, 2023
這位網友表示，自從梅雨季到來，他已經發生兩次雨傘被別人拿走的狀況。為了防止類似狀況發生，於是他想到這一招，畢竟如果看到是警察的公物，大概也沒幾個人會故意拿走，如此一來，就能達到防盜的效果。
其他網友看了，也紛紛稱讚「太會了吧」、「第一眼看到時肯定嚇一大跳」、「這真的不敢去拿」、「感覺裡面就有裝GPS」、「我也要用這招」、「跟入間巡察部長問好」、「好聰明的方法」、「如果寫現實存在的警察局反而會惹上問題，用虛構的才好」。
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