快訊

今年最慘！超載移民船沉沒希臘外海至少79死 恐還有數百人罹難

私幼待遇不如加油站打工？台積電附幼老師一進去就不走了

信用卡市場再有震撼彈 國泰世華傳將與SOGO結束逾20年聯名卡合作

傘老是被偷他怒貼一串「文字標籤」防盜 網友直呼：絕對不敢拿

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友不堪雨傘整天被偷，於是製作特殊標籤防盜。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本網友不堪雨傘整天被偷，於是製作特殊標籤防盜。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

近來天氣不穩，經常不久前還是好天氣，下一秒卻突然開始下起大雨，讓人出門時最好得備傘預防。然而有時雨傘放在店家外面，不只自己容易忘記，也可能會被他人有意或無意的拿走。為了防止這樣的狀況發生，一位日本網友就想到了一個新穎的點子，引起網上的稱讚。

根據日本媒體「ENCOUNT」報導，日本twitter網友「_j1010」最近分享一張照片，畫面中有把雨傘，上頭貼著「橫濱署 組織犯罪對策部」的文字，乍看似乎是日本某間警局的公物。然而，日本警方其實沒有「橫濱署」這個分局，所謂「橫濱署組織犯罪對策部」，其實是日本音樂企劃「催眠麥克風」裡虛構的單位。

這位網友表示，自從梅雨季到來，他已經發生兩次雨傘被別人拿走的狀況。為了防止類似狀況發生，於是他想到這一招，畢竟如果看到是警察的公物，大概也沒幾個人會故意拿走，如此一來，就能達到防盜的效果。

其他網友看了，也紛紛稱讚「太會了吧」、「第一眼看到時肯定嚇一大跳」、「這真的不敢去拿」、「感覺裡面就有裝GPS」、「我也要用這招」、「跟入間巡察部長問好」、「好聰明的方法」、「如果寫現實存在的警察局反而會惹上問題，用虛構的才好」。

日本

延伸閱讀

影／來抓包！6男「基本教練」藏一個假自衛隊 眼尖網友抓這動作：一看就不對

繼承百萬遺產靠投資賺進2億 他遇詐騙身無分文「只吃香蕉過活」

居酒屋規矩太多炎上「Google剩1.2星」 反爆紅成排隊名店

雨傘老是弄丟有原因！心理專家分析四招「不再忘記把傘帶走」

相關新聞

傘老是被偷他怒貼一串「文字標籤」防盜 網友直呼：絕對不敢拿

近來天氣不穩，經常不久前還是好天氣，下一秒卻突然開始下起大雨，讓人出門時最好得備傘預防。然而有時雨傘放在店家外面，不只自己容易忘記，也可能會被他人有意或無意的拿走。為了防止這樣的狀況發生，一位日本網友就想到了一個新穎的點子，引起網上的稱讚。

周董10年前MV被挖出...路人打群架突喊「吵什麼吵賴清德！」 本人回應了

台灣明年即將總統大選，藍綠白總統參選人大致底定，其中副總統、民進黨主席賴清德將參選總統，近日也積極經營Youtube新節目，與年輕民眾拉近距離。不過，有網友發現，在流行音樂天王周...

麵店門口掛徵人布條 「1張臉3個字」讓眾人笑翻：有創意

隨著時代進步，求職或徵才的管道也越來越多元，網路人力銀行更是不少人的首選，當然也有雇主選擇在店門口掛布條來找員工。有網友發現一間餐廳門口就掛了一個大大徵人布條，上面還畫了一個人臉，原PO看了許久才了解意思，照片也讓不少人笑翻。

她偷懶全裸伸手取餐！下秒與外送員「四目相對」 結局糗翻了

現代人講求方便與快速，習慣利用外送平台訂餐，在新冠肺炎疫情期間，為了避免與人直接接觸，也會選擇無接觸取餐。日前一名女網友表示，洗完澡後接到外送員電話，因為選擇無接觸服務，便叫對方放門口就好。本來想說...

公司端午禮盒送「AV女優蛋白粉」 她得知原因怒離職、網嘆太年輕

下周就是端午節，許多公司早就準備好禮金或禮物要送給同仁，然而一名在南部傳產做行政的女子表示，老闆的弟弟為了…

妹子穿這樣去倒垃圾被爸嫌「不雅」 網點頭：太像浴袍

台灣大多數的民眾外出買東西或倒垃圾時都穿著輕便，但如果太過隨興可能會引來側目，一名女網友昨（12）日去倒垃圾，但卻被爸爸認為穿得很不雅觀，要求以後不准再穿同樣的衣服出去倒垃圾，她自拍照片PO上網詢問大家的看法，多數人也認同爸爸的看法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦