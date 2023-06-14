周董10年前MV被挖出...路人打群架突喊「吵什麼吵賴清德！」 本人回應了
台灣明年即將總統大選，藍綠白總統參選人大致底定，其中副總統、民進黨主席賴清德將參選總統，近日也積極經營Youtube新節目，與年輕民眾拉近距離。不過，近日有網友發現，台灣流行音樂天王周杰倫10年前MV，疑似有路人喊「吵什麼吵賴清德」，引發網路一陣討論。
「吵什麼吵賴清德！」最近有網友在Youtube頻道，重新聽周杰倫10年前上架的《退後》MV，MV一開場就是周杰倫扮演的街頭混混，與另一派人爆發口角衝突，不過在00:07秒的片段中，一名路人甲突然喊了一聲「吵什麼吵賴清德」，令網友聽到相當驚訝，還反覆聽了好幾遍，真的很像在叫「賴清德」別吵！
MV相關片段火速在社群上傳開，大批網友笑翻，「周董絕對沒想到這首歌會以這樣的形式被新世代知曉」、「很煩欸，以後這首腦海都有聲音了」、「真的太好笑了」、「從來沒有發現過」。但也有人認真回應，那一句台詞其實是「吵什麼吵賣冰的！」。
對此，賴清德也在IG回應「我真的沒有天分，安靜的那麼快」，令許多網友直呼「超扯！」，沒想到本尊竟然來回應了。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言