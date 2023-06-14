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周董10年前MV被挖出...路人打群架突喊「吵什麼吵賴清德！」 本人回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現周杰倫10年前MV有路人台詞很像在喊「吵什麼吵賴清德」，引發討論。 合成圖／擷自IG、聯合報系資料照
有網友發現周杰倫10年前MV有路人台詞很像在喊「吵什麼吵賴清德」，引發討論。 合成圖／擷自IG、聯合報系資料照

台灣明年即將總統大選，藍綠白總統參選人大致底定，其中副總統、民進黨主席賴清德將參選總統，近日也積極經營Youtube新節目，與年輕民眾拉近距離。不過，近日有網友發現，台灣流行音樂天王周杰倫10年前MV，疑似有路人喊「吵什麼吵賴清德」，引發網路一陣討論。

「吵什麼吵賴清德！」最近有網友在Youtube頻道，重新聽周杰倫10年前上架的《退後》MV，MV一開場就是周杰倫扮演的街頭混混，與另一派人爆發口角衝突，不過在00:07秒的片段中，一名路人甲突然喊了一聲「吵什麼吵賴清德」，令網友聽到相當驚訝，還反覆聽了好幾遍，真的很像在叫「賴清德」別吵！

MV相關片段火速在社群上傳開，大批網友笑翻，「周董絕對沒想到這首歌會以這樣的形式被新世代知曉」、「很煩欸，以後這首腦海都有聲音了」、「真的太好笑了」、「從來沒有發現過」。但也有人認真回應，那一句台詞其實是「吵什麼吵賣冰的！」。

對此，賴清德也在IG回應「我真的沒有天分，安靜的那麼快」，令許多網友直呼「超扯！」，沒想到本尊竟然來回應了。

賴清德去網友IG貼文下留言，幽默表示自己安靜沒那麼快。圖／擷自IG
賴清德去網友IG貼文下留言，幽默表示自己安靜沒那麼快。圖／擷自IG

賴清德 民進黨 周杰倫

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