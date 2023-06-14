麵店門口掛徵人布條 「1張臉3個字」讓眾人笑翻：有創意

隨著時代進步，求職或徵才的管道也越來越多元，網路人力銀行更是不少人的首選，當然也有雇主選擇在店門口掛布條來找員工。有網友發現一間餐廳門口就掛了一個大大徵人布條，上面還畫了一個人臉，原PO看了許久才了解意思，照片也讓不少人笑翻。

這名網友在臉書「路上觀察學院」PO出一張照片，某間麵食館門口的招牌下掛了一塊大大的布條，上面畫了一個有如算命的臉譜，旁邊寫了一個大大的「徵」字，另一旁還畫了一條線，指著鼻子和嘴唇中間的位置，然後註明「人中」。原PO看了許久，最後才了解原來布條上的意思是指「徵人中」，讓他恍然大悟地說「原來如此」。

照片笑翻不少人，「我真的會笑死」、「靠北！人家是正在徵人中，不是徵別人的人中」、「很有意思」、「看懂了啦！超好笑」、「我懷疑老闆有在看路觀」、「很有梗」、「我以為是上巴」、「哈哈哈，這超有創意的啦」、「被烏龍麵耽誤的廣告創意」、「我以為是點痣的」。