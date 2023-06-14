快訊

兒子出生了！宋仲基曬「寶寶小手照」喜喊：最珍貴的禮物

多數人都錯！充電1順序錯誤竟傷手機 專家給正解：說明書有寫

PLG／球給志傑下半場狂飆17分 富邦勇士拋下三連霸彩帶

麵店門口掛徵人布條 「1張臉3個字」讓眾人笑翻：有創意

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO發現一間麵食店外頭掛了一塊超吸睛的徵才布條。 圖擷自路上觀察學院
原PO發現一間麵食店外頭掛了一塊超吸睛的徵才布條。 圖擷自路上觀察學院

隨著時代進步，求職或徵才的管道也越來越多元，網路人力銀行更是不少人的首選，當然也有雇主選擇在店門口掛布條來找員工。有網友發現一間餐廳門口就掛了一個大大徵人布條，上面還畫了一個人臉，原PO看了許久才了解意思，照片也讓不少人笑翻。

這名網友在臉書「路上觀察學院」PO出一張照片，某間麵食館門口的招牌下掛了一塊大大的布條，上面畫了一個有如算命的臉譜，旁邊寫了一個大大的「徵」字，另一旁還畫了一條線，指著鼻子和嘴唇中間的位置，然後註明「人中」。原PO看了許久，最後才了解原來布條上的意思是指「徵人中」，讓他恍然大悟地說「原來如此」。

照片笑翻不少人，「我真的會笑死」、「靠北！人家是正在徵人中，不是徵別人的人中」、「很有意思」、「看懂了啦！超好笑」、「我懷疑老闆有在看路觀」、「很有梗」、「我以為是上巴」、「哈哈哈，這超有創意的啦」、「被烏龍麵耽誤的廣告創意」、「我以為是點痣的」。

徵才

延伸閱讀

妹子穿這樣去倒垃圾被爸嫌「不雅」 網點頭：太像浴袍

面試1穿著遭酸！女大生不解問「哪裡不行」 網全傻了：露太多

外送員神情詭異硬塞紅包 妹子嚇壞：好怕是邪門東西

比機械式還惹人厭！ 眾人一致勸別買這1車位：難停也難賣

相關新聞

麵店門口掛徵人布條 「1張臉3個字」讓眾人笑翻：有創意

隨著時代進步，求職或徵才的管道也越來越多元，網路人力銀行更是不少人的首選，當然也有雇主選擇在店門口掛布條來找員工。有網友發現一間餐廳門口就掛了一個大大徵人布條，上面還畫了一個人臉，原PO看了許久才了解意思，照片也讓不少人笑翻。

她偷懶全裸伸手取餐！下秒與外送員「四目相對」 結局糗翻了

現代人講求方便與快速，習慣利用外送平台訂餐，在新冠肺炎疫情期間，為了避免與人直接接觸，也會選擇無接觸取餐。日前一名女網友表示，洗完澡後接到外送員電話，因為選擇無接觸服務，便叫對方放門口就好。本來想說...

公司端午禮盒送「AV女優蛋白粉」 她得知原因怒離職、網嘆太年輕

下周就是端午節，許多公司早就準備好禮金或禮物要送給同仁，然而一名在南部傳產做行政的女子表示，老闆的弟弟為了…

妹子穿這樣去倒垃圾被爸嫌「不雅」 網點頭：太像浴袍

台灣大多數的民眾外出買東西或倒垃圾時都穿著輕便，但如果太過隨興可能會引來側目，一名女網友昨（12）日去倒垃圾，但卻被爸爸認為穿得很不雅觀，要求以後不准再穿同樣的衣服出去倒垃圾，她自拍照片PO上網詢問大家的看法，多數人也認同爸爸的看法。

桃機「超短手扶梯」幹嘛的？ 內行人解釋：百貨公司也這樣做

通常印象中手扶梯的高度都很高，但你有看過只有短短幾階的手扶梯嗎？有網友日前在桃園機場航廈裡就發現這樣的設置，對比一旁的坡度，高度真的不高，讓他不明白這樣的手扶梯是要做什麼用的？貼文一出就有內行人提出解釋。

沒人逛？他好奇到屈臣氏要買什麼 內行人曝1物：急需時很方便

台灣不只超商林立，美妝藥妝店也隨處可見，屈臣氏、康是美兩家連鎖龍頭藥妝店競爭更是激烈，有網友就好奇為何屈臣氏感覺沒什麼人在逛，它的定位到底是什麼？貼文一出引來不少人討論，不少過來人點名會去屈臣氏買這一物。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦