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公司端午禮盒送「AV女優蛋白粉」 她得知原因怒離職、網嘆太年輕

聯合新聞網／ 綜合報導
一名擔任傳產行政的女子今年處理公司端午禮盒，發現內容物是AV女優蛋白粉。 示意圖／ingimage
一名擔任傳產行政的女子今年處理公司端午禮盒，發現內容物是AV女優蛋白粉。 示意圖／ingimage

下周就是端午節，許多公司早就準備好禮金或禮物要送給同仁，然而一名在南部傳產做行政的女子表示，老闆的弟弟為了抽AV女優簽名照，今年居然要送給大家女優推出的蛋白粉，讓她氣得找他理論，兩人大吵之後她直接提離職，但網友們得知原因後皆認為她，「這樣就氣到離職也太小題大作」，感覺是剛畢業不久。

該名女子在Dcard論壇發文說，最近在處理端午禮盒，主要負責選品的是老闆的弟弟，有超多黑歷史，這次說要送AV女優蛋白粉也是他的主意。原po質問他時，他還支支吾吾說「公司女生多，三節就是要有創意」，結果她聽不下去直接拍桌子，老闆弟弟則反嗆她沒大沒小，不懂職場禮儀。

後來她直接表明要離職，整個公司因為蛋白粉事件鬧得沸沸揚揚，她後來想想，自己不能主動提離職，應該要讓老闆弟弟開除自己，這樣還能拿資遣費跟申請政府補助，「但想想闆弟的嘴臉， 一想到要被他開除，那口氣我真的也吞不下去」。

她更透露老闆弟弟能力差個性又輕浮，常常以「創意」為名搞事，例如，「去年三節拿到的東西招財貓樂高，超級難拼，最後根本放棄」、「全白的大馬克杯，拿到後完全沒用過」、「奇怪存錢筒，多的被我拿到辦公室玄關當擺飾了」，她表示，對於三節已經絕望了，當大家都在抱怨又拿到蛋黃酥或蛋捲禮盒什麼的，「其實你們超幸福好嗎？」

底下則有不少網友留言認為如果只是禮物的問題，沒必要鬧翻，每間公司都有類似的問題，就算妳離職，很高的機率會碰到一樣的問題，原po也回應「後來冷靜想想也覺得自己太衝動了。」

還有人直言，「我也覺得妳應該是剛畢業的...為了這種事情就鬧翻有夠不值得」、「就是個行政而已，安靜工作不好嗎？」、「不喜歡也用不到，又不想帶回家就選擇不收或轉贈給想要的人吧。」

甚至有人指出，其實三節獎金/禮物勞基法沒有規定公司「必須」給，也就是說，公司沒三節也不違法，「貴司願意給，都算是額外對員工的照顧，希望這樣的法源依據，能讓妳心裡好受些。」

端午節

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