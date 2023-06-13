妹子穿這樣去倒垃圾被爸嫌「不雅」 網點頭：會引人犯罪

台灣大多數的民眾外出買東西或倒垃圾時都穿著輕便，但如果太過隨興可能會引來側目，一名女網友昨（12）日去倒垃圾，但卻被爸爸認為穿得很不雅觀，要求以後不准再穿同樣的衣服出去倒垃圾，她自拍照片PO上網詢問大家的看法，多數人也認同爸爸的看法。

從原PO在Dcard貼出的照片看到，她昨天穿著一件粉紅色類似浴衣的衣服，長度僅到大腿一半，看不出來有沒有穿褲子，衣服也沒有任何鈕扣或拉鍊固定，僅在腰部用帶子綁住。她說昨天穿這樣出門，到離家不到3公尺的地方倒垃圾，沒想到爸爸卻告訴原PO以後不要穿這樣出門，因為很「不雅」，讓她聽了無言以對，想問問大家「出門倒垃圾都穿什麼？」

原PO穿著隨興出門倒垃圾，卻被爸爸嫌不雅。 圖擷自Dcard

照片引起眾人熱議，「這好像手術服」、「超像我去做核磁共振換的衣服」、「這好像剛洗完澡出來的樣子」、「可能爸爸覺得偏短吧」、「我是隔壁倒垃圾的絕對會多看兩眼」、「看起來還好，裡頭短褲有穿就好」、「裡面只有內衣的話，那妳好有勇氣哦」、「會引人犯罪」。

多數網友也覺得不好看，「是沒有不雅，但有點像浴袍，改成T恤會好一點」、「這件感覺不太妥，建議還是換T-shirt跟短褲」、「對我來說不雅是不至於，是蠻不好看的」、「真的怪怪的」、「太短，丟個垃圾確實不用穿太隆重，但也還算是出門範圍，隨手穿個短袖和短褲應該不會很難？」、「那…請問妳覺得自己這個穿著『雅』在那？我個人如果在垃圾車旁遇到您這位鄰居，只會覺得妳好奇怪，爲什麼不穿褲子？」