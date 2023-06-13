桃機「超短手扶梯」幹嘛的？ 內行人解釋：百貨公司也這樣做

通常印象中手扶梯的高度都很高，但你有看過只有短短幾階的手扶梯嗎？有網友日前在桃園機場航廈裡就發現這樣的設置，對比一旁的坡度，高度真的不高，讓他不明白這樣的手扶梯是要做什麼用的？貼文一出就有內行人提出解釋。

從原PO在臉書「路上觀察學院」貼出的兩張照片看到，民眾行走的區域斜坡坡度不會很陡，但是旁邊還是有設置手扶梯，而且高度大約8到9階，原PO不明白這樣的手扶梯有什麼用處，於是上網詢問大家的看法，「桃機一航廈，所以這個手扶梯是幹嘛的？」

不少人解釋斜坡和手扶梯作用的區別，「你們知道這個場域是機場嗎？哪怕是手扶梯再短，對於一堆行李的人來說都是種救贖」、「這對老人家或像我膝蓋受傷過的是很貼心的設計喔」、「一個是給輪椅或是推車用，一個是給不想或不能爬坡的人用」、「有的老人家膝蓋不好，走平路可以但無法爬樓梯或斜坡」、「斜坡給拖行李用，走不動斜坡的老人搭電扶梯」。

還有內行人表示，「旁邊有一個出入口的門，因為建築或地勢或其他原因可能有高低落差，當這個狀況只能選擇：做一個稍陡斜坡、做樓梯、做短電扶梯…以百貨公司來看，這種小落差也是做電扶梯不是做樓梯，更不用說你拍的地方是機場，是國家的大門」。