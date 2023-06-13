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沒人逛？他好奇到屈臣氏要買什麼 內行人曝1物：急需時很方便

聯合新聞網／ 綜合報導
屈臣氏。圖／聯合報系資料照片
屈臣氏。圖／聯合報系資料照片

台灣不只超商林立，美妝藥妝店也隨處可見，屈臣氏康是美兩家連鎖龍頭藥妝店競爭更是激烈，有網友就好奇為何屈臣氏感覺沒什麼人在逛，它的定位到底是什麼？貼文一出引來不少人討論，不少過來人點名會去屈臣氏買這一物。

這名網友在PTT以「屈臣氏現在的定位是什麼？」為題發文，他說有時候在路上經過屈臣氏，都會感覺裡面好像沒什麼人，雖然販售的商品眾多，但他覺得超商的物品也很齊全，不然就是去全聯，如果要美妝也可以去康是美或者上網挑選，這樣的話去屈臣氏到底要買什麼？

貼文一出引來熱議，「屈臣氏是李嘉誠的，不用擔心它倒閉」、「現在都去松本清」、「有的藥屈臣氏擺出來讓你選，他家藏起來」、「美妝要去寶雅買才便宜」；還有人透露屈臣氏吸引人的地方，「便宜」、「某些商品只有屈臣氏有」、「+1元多一件」、「有些健康食品在打折時比其他地方便宜」、「我這邊屈臣氏比康是美大好幾倍，週末都會打折」。

當中也有許多內行人表示會去屈臣氏買保險套，「套套」、「以前會去買保險套」、「認真回，小屈的套子種類多，急需時很方便」、「賣保險套的地方」、「少子化敵人」。

屈臣氏 康是美

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