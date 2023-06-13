鄰居情侶鬼叫整晚！他一開門驚見兩人發抖「蜷縮角落」 傻眼真相曝光

民間俗語說「千金買房，萬金買鄰」，不論是買房或租房，都需考量到附近鄰居的生活習慣，是否為自己能接受的範圍。日前一名男網友抱怨，住在他對面的一對情侶三更半夜突然尖叫，起初以為是小吵架，結果吵鬧聲不斷，一叫就是兩小時，男網友忍無可忍，直接開門要理論，沒想到卻看見這對情侶驚恐地「蜷縮角落」，他一問之下才知道真相，最後還被該對情侶欺騙，直呼「人與人最基本的信任已經蕩然無存」。

原PO在Dcard發文表示，他有一晚被住在對面的情侶吵到不能睡，一開始以為是小爭吵，很快就會停止，沒想到吵鬧聲不間斷，持續了兩小時，女友被吵到很心煩，叫他直接敲門找情侶理論，結果當原PO一開門，卻發現對面情侶的門已經敞開，走進去看到情侶一起蜷縮角落，似乎相當害怕，「他們大半夜全副武裝戴著全罩安全帽，配襪子跟手套，當下第一反應只覺得剛搬來就遇到這對情侶真的傻爆眼，但我還是出於禮貌問一下到底怎麼了」。

該對情侶表示，房間內突然出現一隻蟑螂，才會令他們尖叫兩小時，也向原PO強調「蟑螂不會飛」，但他們準備齊全還是束手無策。後來原PO拿著自己的噴霧殺蟲劑，對準情侶房內一處的收納箱要噴灑，此時蟑螂突然竄出，還開啟預期之外的「飛航模式」，沒成功殺死，令原PO當場氣炸，心裡怒罵該對情侶說謊蟑螂不會飛，「我馬上回頭看著他們兩人，我的眼神裡透露出的是人性的敗壞，以及人與人最基本的信任已經蕩然無存」。最後果斷跑回房內睡覺，不再理會該對情侶。

本來原PO拿著殺蟲劑要幫情侶殺死蟑螂，卻沒想到驚動蟑螂開啟「飛航模式」。情境示意圖。圖／Ingimage

貼文曝光後掀起熱烈迴響，不少網友都被原PO生動又幽默的描述笑翻，「還好你沒有留在那房間一起尖叫，不然會更好笑」、「因為原本是尖叫模式牠很淡定，你一出現，蟑螂感受到危機就開啟飛航模式了」、「原本不會飛，但過了兩個小時，蟑螂也升級了」。

也有人認為抓蟑螂等於是和牠鬥智，對於原PO經歷很有共鳴，「我前幾天才在我家電梯間秒殺了兩隻會飛的小強，飛過去擊落踩下去，飛過去拍落打下去」、「我看到蟑螂也會戴安全帽跟手套全副武裝欸」、「沒聽過蟑螂怕拖鞋嗎，直接把牠擊落」。