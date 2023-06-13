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好友逛街流汗濕身「內衣空杯」…她一招溫柔Cover 網建議還是別提醒

聯合新聞網／ 綜合報導
有些女性穿著貼身、大領口的衣服時，會有胸前露出兩道痕跡的「內衣空杯」狀況。 示意圖／ingimage
有些女性穿著貼身、大領口的衣服時，會有胸前露出兩道痕跡的「內衣空杯」狀況。 示意圖／ingimage

有些女性穿著貼身、大領口的衣服時，會有胸前露出兩道痕跡的「內衣空杯」狀況。近日一名女網友和好姊妹出門逛街，發現對方陷入上述尷尬情形，她也猶豫到底要不要說出口，最後用「一招」溫柔處理，引發網友討論。

該名女網友昨（12）日在Dcard發文表示，前幾天跟朋友逛街，對方穿短版上衣搭配側背包，本來還沒發現異狀，但逛了一個下午流汗後，對方衣服開始有點貼皮膚，加上側背包卡在罩杯中間，導致空杯十分明顯，不注意也難。

原PO苦惱，不曉得朋友有沒有發現，如果直接告訴她感覺很失禮，但怕說了又尷尬。不斷掙扎之下，最後她婉轉問朋友，「要不要穿穿看我的西裝外套，感覺跟妳這身蠻搭的」，還好對方穿上去後也蓋住了。原PO也詢問眾女性網友，「不知道各位美女遇到這種狀況會選擇直說，還是假裝沒看到？」

對此，網友表示，「妳的處理很溫柔，但我也建議不要特別提醒，這樣很尷尬」、「不會提醒，因為有空杯自己會知道」、「小奶空杯是日常，提醒了我也只能跟妳說我沒辦法」、「不會，有些人覺得這沒什麼吧」、「頂多說妳衣服沒拉好之類的吧」。

也有網友說，「看平常會不會聊到這個吧，我的朋友會自嘲她就是小奶，如果對象是她，我可能會直接提醒」、「有時候是內衣穿久了，外圍比較翹起來，不是我特別買大，也沒空杯」。

Dcard

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