面試1穿著遭酸！女大生不解問「哪裡不行」 網全傻了：露太多

畢業季來臨，許多新鮮人積極求職，然而面試穿搭也是一門學問。對此，就有一名女網友PO文表示，最近面試一家顧問公司的行政助理，沒想到快結束時，面試官說「知道妳是第一次面試，建議下次面試穿著要記得再注意一下」，她當場愣住，因此上網詢問網友們「我實在不知道哪裡穿得不OK？面試不能這樣穿嗎？」引來網友討論。

該名女網友在《Dcard》發文表示，面試了一家顧問公司的行政助理，結果快結束時，面試官告訴她「知道妳是第一次面試，但建議下次面試穿著要記得再注意一下噢！」她聽完當場愣住，「但回去想想，我實在不知道哪裡穿得不OK？因為面試前，我也有爬小紅書，看一下應該怎麼穿，顏色就以最基本的黑白為主」。

原PO補充，她當天是穿著類似白色桃心領抓皺上衣，搭配黑色牛仔褲，「實在沒有西裝褲可以穿，才穿了牛仔褲，但因為是直筒又是黑色的，面試官應該看不太出來材質吧⋯目前想到唯一比較雷的點，應該是我那天背精品包，但應該也沒有這麼嚴重吧」，讓她疑惑問道「面試不能這樣穿嗎？」

貼文一出，網友紛紛回應「主管比較保守，希望胸前不要露太多」、「衣服穿這件怎麼看都不合理吧」、「顧問公司的行政助理聽起來就是要有專業的形象，沒有正裝就去買，拜託妳是要找工作的欸」、「就超不得體的啊，妳想聽到什麼答案，面試就面試，穿一件領口那麼低的衣服要幹嘛？」、「我不管面試什麼工作，我一定穿白襯衫+西裝褲欸」。