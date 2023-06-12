詭異！男童半夜望向廁所門、監視器錄到拍手聲片瘋傳 曾現紅衣女？

小朋友如出現莫名哭喊，且維持長時間，許多台灣人都會帶孩子去寺廟收驚。有台灣家長在網上發文，指兒子半夜走到廁所門口，並望向裡面，但當時廁所內無人，兒子又逕自打開大門，行為古怪。

該夫婦其後翻看家中監視器片段，竟錄得一陣詭異的拍手聲，後來從鄰居口中得知該棟樓曾出現紅衣女子，事件令人充滿聯想，而詭異影片在網上曝光後更引起不少網友熱議，有人認為事令人心寒，但亦有人稱未必有古怪，指可能是孩子半夜醒來時仍模模糊糊，或者是在夢遊。

台灣1名人妻在《靈異公社》親述這段離奇經歷，她指丈夫某日凌晨醒來，看到兒子走到廁所門外，一直往裏面看，然後又轉向大門方向，還把大門打開，但兒子沒有走出去，只是一直看着外面，直到丈夫叫他，兒子才有反應，轉身回過頭來，情況令人感到相當奇怪。

而住在附近的朋友則向夫婦表示，在夫婦入住前，已曾看到身穿紅衣女子出現在這棟大樓內。人妻隨後帶兒子去寺廟收驚，結果說是帶了不乾淨的東西回家。人妻指家裡有神明，奇怪為何會進得屋內，而她亦強調拍手的聲音不是夫婦製造，「老公當下只是靜靜看著，而且我們是回看監視器才發現有拍手聲。」

貼文一出旋即引起網民熱議，紛紛留言「家裏有神明還是進的去喔」、「如果沒有惡意可能就是路過而已」、「影片中沒有散發出惡意的氣息，應該不要緊，只是那拍手聲有點詭異就是了，像是為了吸引小孩過去」。亦有網友認為，「應該是小朋友在夢遊」。

不過也有人認為未必有古怪，指可能是孩子半夜醒來時模模糊糊，加上屋內沒有開燈，未能分辨方向而發了一陣呆，至於拍掌聲的源頭在鏡頭外，當中有許多可能性，更稱「是靈體的話，恐怕反而難聽到聲或見到影啊」。有人則指凡有無法解釋的事，當地人都愛搬「紅衣女」作解釋，「穿紅衣的很忙啊」，強調只要心存正念，根本毋須擔心，「如果是有人在作怪，反而更擔心啊」。

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文章授權轉載自《香港01》