他拿台日做比較「怎麼算都是國旅便宜」 網點2關鍵：寧願出國

疫情趨緩後，不論是國旅或是出國旅行都相當火熱，但不少人認為在台灣玩非常花錢，比出國還貴，有網友對此就好奇詢問「出國比國旅便宜是真的嗎？」，貼文引起熱議，多數人都認為出國的品質和消費是贏過國旅的兩大主因。

原PO在PTT以台日兩邊做比較，他說如果在京都住連鎖的東橫inn，台灣住連鎖的劍橋，價格雖然差不多，但劍橋的房間比較大，東橫inn比較擠，「若有兒童的話根本是活受罪」。交通、機票方面，如果是從台南搭高鐵或是自駕去玩，兩人來回差不多只要6、7千元就可以了，但是若要去日本京都，就要先接送去機場、搭飛機（廉航或傳航）、下飛機搭HARUKA（關西機場特快車）到京都，兩人就要2萬元左右。

此外，在吃的部分，原PO說如果為了要省下吃的預算，那就是找一些庶民的美食，在台南隨便吃個麵或飯，每個人要100到150元台幣，若在日本京都，隨便吃個庶民的拉麵，一碗都要2百多台幣，而且還吃不飽。

除了吃、住、交通以外，出國還要租wifi機、網卡或漫遊、保旅平險、買紀念品等花費，這些都是額外開銷，也讓原PO忍不住地說「怎麼算都是國旅便宜，怎麼會是出國便宜哩？大家數學真的沒問題嗎？」

貼文引起眾人熱議，不少人認為出國的品質比在台灣玩好多了，「就算貴一點又怎樣，出國體驗可是大升級，台灣連假哪個地方沒有被人擠爆的，光塞在路上就一肚子氣，到任何地方幾乎都在排隊，哪來的品質？」、「出國沒有比較便宜，但CP值比國旅強多了，台灣旅遊品質真的差日本很多」、「旅遊品質慘敗啊，台灣就是花了錢，得不到該有的品質」、「旅遊品質屌打國旅，不過你爽就好」、「多一萬買品質，我看你應該不懂這種cp值吧」。

還有網友覺得國旅實在太貴，「海外找不到幾個比台灣住宿貴的地方」、「國內不要住宿的話其實還好」、「國旅的飯店民宿平均漲3成起跳」、「連假國旅天價又擠，還是出國舒服」、「台灣是景點太弱，飯店又太貴，不然機票的錢怎麼可能打得平」、「因為國旅很多削觀光客的盤子店」、「出國旅遊還可以去物價較低的東南亞，台灣能玩的早玩完了」。