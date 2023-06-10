高雄熱翻！粉絲贈企鵝妹「超神抗暑外套」 價格曝光網直呼土豪
南韓實況主「企鵝妹」柳允進目前在台灣進行徒步環島，全程透過直播和粉絲互動，現在已經抵達高雄。面對南台灣的炎熱天氣，有一名粉絲送她一件「厚外套」，企鵝妹穿上後竟然感到相當涼爽，而這件厚外套的功能和價格也隨之曝光，有網友直呼「土豪」。
企鵝妹在徒步環島的第35天已經抵達高雄，南台灣的炎熱天氣也讓她滿頭大汗，這時有一名粉絲拿出一件「厚外套」送她，而這件厚外套就是空調衣。利用安裝在左右腰間的風扇，讓衣服裡面的空氣保持流動，還有網狀內襯可以放置冰塊，加強整體涼爽的效果。
相關話題也在PTT上掀起討論，不少網友紛紛表示，「沒電池就要5480了，加電池上萬」、「這件超貴的，我本來也想買」、「土豪」、「如果好用，她明天會買冰塊繼續穿吧」、「根本行走冰箱」、「有穿過就知道讚，日本工地夏天必備」、「用過就回不去了，工作或是戶外都超好用」、「電池超大一顆，充電器也是超大一台」。
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