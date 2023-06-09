他問維修冷氣月薪破10萬怎沒人做？ 專家曝秘辛：扛得下來就有得賺

天氣越來越熱，又到了開冷氣的季節，每到夏季就是冷氣熱銷的時候，就連維修也是訂單滿滿。一名網友好奇詢問冷氣工程師月薪破10萬，薪水這麼高為什麼都沒人想做，不少人都認為危險性高是原因，貼文也釣出維修師傅出面解釋。

原PO在PTT以「冷氣工程師薪水真那麼高嗎？」為題發文，他表示常看到有人說冷氣工程師月薪破10萬，只要一到夏天要找人來修冷氣還得排隊，甚至夏天過了還是找不到工程師，讓他相當納悶，「為啥沒人想當冷氣工程師？薪水超級高但是怎麼沒人做，有人知道這是為啥嗎？」

不少人都認為危險性高是沒人想做的原因，「高樓吊掛危險」、「摔一次就沒了」、「應該的吧，我每次看師傅裝大樓壓縮機我都嚇到腿軟」、「這麼累+危險，10萬哪有高，而且是師傅才有，剛開始搞不好22K都沒有」、「之前裝冷氣，師父從我家2樓陽台跌下來，沒血但可能有小烏青，我要叫救護車被他拒絕，說後面還有2家單要跑，敬業respect，給個紅包感謝他」。

貼文還釣出一位冷氣師傅的發文回覆，他說這一行又累又熱，10萬月薪是小看了，自己做一天就差不多是這個數字。他還分享自己最高記錄是一天從早上出門，裝到晚上10點才回家，總共裝了7組分離式和窗型冷氣，光那一天工錢和賣機器淨利就破10萬。

師傅說做這一行客戶是要培養的，並不是想做就做，或者缺錢做一下，而且維修、保養都要顧，客人一叫就得立刻出發，若慢了幾次可能就會失去客戶，而且也沒有那麼多的休假，「基本上只休過年，其餘六日都是上班」。他也說因為是自己在做，如果給人家請，薪水就會少很多，「很多人不做的原因就在那，但薪水保證也在那，你扛得下來就一定有得賺」。