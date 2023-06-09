日人批評哪家餐廳會引爆台人怒火？PTT一面倒：只有這個不能嫌

百萬YouTuber蔡阿嘎日前拍攝影片批評日本餐廳難吃引發批評，事後他緊急將影片下架並致歉，不過仍使日人不滿。PTT網友笑稱，若是日本人說台南隨便一家小吃店難吃，台南人也會爆氣。

一名網友在PTT發文詢問「日本人講哪家台灣餐廳難吃，台人才會生氣？」他好奇表示，蔡阿嘎批評日本餐廳難吃，日本人相當生氣，甚至登上日媒，反過來說，若是日本批評台灣哪間餐廳，也可能會導致台人抓狂爆氣，「鼎泰豐？五十嵐？金大滷肉飯？還是滿漢大餐？」

其他網友則一致認為，若是批評台南食物，就會惹台南人生氣，紛紛留言「台南人會生氣」、「只有台南人會生氣吧」、「隨便講個台南食物台南人就爆氣了」、「講台南難吃他們會崩潰」、「講哪家難吃關我啥事，又不是台南人」、「台南的任何東西，但只有台南人會氣」、「你說台南沒有米其林就爆氣了」。

還有人留言「台灣人會土下座：日爹教訓的是」、「沒有，台灣的餐廳本來就又貴又不怎麼樣」、「鼎泰豐吧」、「台灣人不敢罵大哥哥啦，會謝謝你討厭」、「我家巷口滷肉飯」、「講食物不合胃口就生氣了」、「會檢討店家，丟臉丟到國外」、「都不會，會跟著嘴」、「現實狀況是，日本人講哪家難吃，台灣人都不會生氣，但是如果是東南亞國家的人說，就難講了」。