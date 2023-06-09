快訊

鍾沛君爆料文藏1細節 眼尖鄉民曝「有證據」：坐等畫面流出

滷味界LV！白冰冰、美鳳姐曾是座上賓！台北近50年滷味名店月底熄燈

四海幫前幫主今公祭 千人弔唁 300警如臨大敵當場查獲強盜通緝犯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日人批評哪家餐廳會引爆台人怒火？PTT一面倒：只有這個不能嫌

聯合新聞網／ 綜合報導
蔡阿嘎日前拍攝「日本5家超難吃的連鎖地雷店」影片，但內容惹議遭砲轟。 圖/擷自蔡阿嘎臉書
蔡阿嘎日前拍攝「日本5家超難吃的連鎖地雷店」影片，但內容惹議遭砲轟。 圖/擷自蔡阿嘎臉書

百萬YouTuber蔡阿嘎日前拍攝影片批評日本餐廳難吃引發批評，事後他緊急將影片下架並致歉，不過仍使日人不滿。PTT網友笑稱，若是日本人說台南隨便一家小吃店難吃，台南人也會爆氣

一名網友在PTT發文詢問「日本人講哪家台灣餐廳難吃，台人才會生氣？」他好奇表示，蔡阿嘎批評日本餐廳難吃，日本人相當生氣，甚至登上日媒，反過來說，若是日本批評台灣哪間餐廳，也可能會導致台人抓狂爆氣，「鼎泰豐？五十嵐？金大滷肉飯？還是滿漢大餐？」

其他網友則一致認為，若是批評台南食物，就會惹台南人生氣，紛紛留言「台南人會生氣」、「只有台南人會生氣吧」、「隨便講個台南食物台南人就爆氣了」、「講台南難吃他們會崩潰」、「講哪家難吃關我啥事，又不是台南人」、「台南的任何東西，但只有台南人會氣」、「你說台南沒有米其林就爆氣了」。

還有人留言「台灣人會土下座：日爹教訓的是」、「沒有，台灣的餐廳本來就又貴又不怎麼樣」、「鼎泰豐吧」、「台灣人不敢罵大哥哥啦，會謝謝你討厭」、「我家巷口滷肉飯」、「講食物不合胃口就生氣了」、「會檢討店家，丟臉丟到國外」、「都不會，會跟著嘴」、「現實狀況是，日本人講哪家難吃，台灣人都不會生氣，但是如果是東南亞國家的人說，就難講了」。

日本 台南 PTT 蔡阿嘎

延伸閱讀

單穿不得體、裡面不穿內褲？她問瑜珈褲「到底怎麼外穿」 網眾說紛紜

「最神秘AV女優」現身夏威夷！她拒絕粉絲「1 NG行為」 達人揭內幕

蘋果iOS 17新功能「到家自動傳訊息回報」 恐變情勒工具

這些壞習慣你有嗎？神經學家避免3行為讓大腦更健康

相關新聞

他問維修冷氣月薪破10萬怎沒人做？ 專家曝秘辛：扛得下來就有得賺

天氣越來越熱，又到了開冷氣的季節，每到夏季就是冷氣熱銷的時候，就連維修也是訂單滿滿。一名網友好奇詢問冷氣工程師月薪破10萬，薪水這麼高為什麼都沒人想做，不少人都認為危險性高是原因，貼文也釣出維修師傅出面解釋。

日人批評哪家餐廳會引爆台人怒火？PTT一面倒：只有這個不能嫌

百萬YouTuber蔡阿嘎日前拍攝影片批評日本餐廳難吃引發批評，事後他緊急將影片下架並致歉，不過仍使日人不滿。PTT網友笑稱，若是日本人說台南隨便一家小吃店難吃，台南人也會爆氣。

全家店員突衝進7-11！她目睹「5分鐘」超暖心互動 全場大讚

隨著科技日益進步，許多事情都可以靠手機或是便利超商的機台解決，但是有些年長者也比較生疏於操作。一名女網友在臉書上發文，透露日前到7-11要列印文件時，看到一名全家店員在7-11裡幫助年長者操作機台，而貼文曝光後也吸引網友大讚。

帶手機洗澡誤按LINE群組視訊 人妻驚9分鐘畫面恐流出超崩潰

現在手機越來越普及，幾乎人手一機，而LINE也是最多人用的通訊軟體，甚至還有人會依照工作或家庭來創立群組，但小心使用不當可能會出糗。一名女網友就發文透露日前想帶手機進浴室邊洗澡邊看影片，沒想到卻誤按群組視訊，讓她嚇到不知所措。

女友穿內衣搭捷運被攔下！他氣炸「妨礙到誰」 網一看：哪裡不行

台北捷運四通八達，是許多民眾仰賴的交通工具，然而，近日一名網友PO文表示，和女友搭捷運準備回家，站務人員卻攔下女友，認為穿著太過暴露...

日美食節目採訪烏龍！創辦人變「不知名老婆婆」 惹火拉麵老店

在造訪餐廳拍攝節目時，一定要注意和店家的溝通，以免在拍攝的時候，出現雙方不愉快的狀況。近來有家日本媒體，就爆出拍攝拉麵老店時，和店家產生許多糾紛，甚至節目播放時，還有放錯照片的狀況，最終只好與店家謝罪和解。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦