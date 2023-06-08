女友穿內衣搭捷運被攔下！他氣炸「妨礙到誰」 網一看：哪裡不行

台北捷運四通八達，是許多民眾仰賴的交通工具，然而，近日一名網友PO文表示，和女友搭捷運準備回家，站務人員卻攔下女友，認為穿著太過暴露，不符合捷運公司規定，「沒想到回去搜尋所有相關字眼，完全沒有這項規定」，讓他氣炸直呼「穿著打扮不是應屬於個人自由嗎？還是你覺得我女友穿著CK妨礙到其他乘客了？」掀起網友熱烈討論。

該名網友在《Dcard》以「女友穿CK配長褲卻被捷運站務人員攔下來」為題發文表示，和女友在劍潭捷運站準備各自回家，站務人員突攔下女友，「才發現原來是站務人員認為女友穿著太過暴露，不符合捷運公司規定，一直不停重複強調至少要加上背心才能算通過」，沒想到回去搜尋所有相關字眼，根本沒有這項規定，讓他不滿直呼「穿著打扮不是應屬於個人自由嗎？還是你覺得我女友穿著CK妨礙到其他乘客了？所謂的穿著暴露，難道她是在你面前全露三點嗎？」最後原PO提到，如果捷運公司沒有這項規定及條款，請不要隨意看不順眼就攔下乘客，「這樣顯得十分不專業，也令人感到莫名其妙」。

貼文一出，立刻掀起熱議，網友紛紛回應「CK內衣穿在路上真的有點怪吧…」、「內衣就是內衣，還什麼CK，被攔真的活該」、「CK應該算運動內衣吧？運動內衣是可以外穿的啊，只是個人喜好問題，我自己是會套個外套啦」；但也有人表示「站務人員有點管太多了吧」、「聽起來沒有什麼不可以，站務員大驚小怪」、「不管是不是運動內衣，只要沒有露點，就不算妨礙風化吧，再說過度暴露的標準很模糊，規定也沒有明確標準，總不能站務人員說了算吧」。

事後，原PO也更新貼文表示，當時站務人員不斷跳針說公司不能讓乘客這樣的穿著上捷運，「都要出閘門了你跟她講這個？那為什麼不在她搭乘捷運前就先提醒？也不是第一天這樣穿出門，為什麼劍潭捷運站就你們最特別？」沒有女生應該為穿搭被指指點點，都2023年了，想穿什麼是個人權利也是自由。

而根據規定，關於旅客穿著，北捷旅客須知中提及，有下列情形者，得拒絕運送：違反公共秩序、善良風俗、穿著惡臭或攜帶不潔物品影響公共衛生。