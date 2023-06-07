jpg翻版？她用餐感受不佳留一星負評 店家玻璃心碎發文回擊

顧客到店內用餐後感受不佳留下負評，店家的因應態度是門學問。近日有網友發文指出，他和友人到一家餐廳消費，因感覺食物不符期待給出一星評論，卻引來店家無理回覆、PO文公審，令不少網友感嘆，部分店家只要看到負評就玻璃心碎，讓評論區失去原本的意義。

網友發文表示，他和朋友到新北市三重一家餐廳用餐，店內裝潢有質感、氣氛很好，3人合計消費了1000多元，但他們認為餐點的蛤蜊不新鮮，義大利麵索然無味、麵條口感不佳，外帶杯的杯身和杯蓋也不合，導致走在路上飲料一直滴出來。

圖擷自 Dcard 圖擷自 Dcard

3人在Google寫下心得並給予一星負評，沒想到店家疑似玻璃心碎，除在評論區留下意義不明的回覆，更在IG發限時動態抱怨顧客：「今天是6/5，是我發薪水最脆弱的日子」、「難得的獲得三連一星評論」、「扭曲事實我不同意」、「你們讓我們家最友善的花蓮好夥伴感到惡意」、「世界上最不缺的就是惡意」。

原PO傻眼表示，海鮮吃起來真的不新鮮，難道要真的拿去化驗才有資格說不新鮮嗎？「店家說其他人吃了沒有感覺，但我們吃的跟其他人吃的又不是同一份餐點，能合在一起講嗎？」

圖擷自 Dcard

他補充，用餐完畢店員來收盤時有詢問對今天的餐點是否滿意，他們反映蛤蜊不新鮮，店員說「那下次你來的話我幫你調一下味道」，當下在氣頭上的朋友則告訴店員「沒關係，沒有下次了」，這句話似乎就成了店家口中的「惡意」。

網友大多表示，食物好不好吃見仁見智，店家實在太玻璃心，似乎只要稍稍受挫就要公審客人，「現在超多餐廳做的爛又禁不起人家評價，被評一星就要發文抱怨」、「現在一堆評論都這樣，好像很有個性一樣硬要回」、「還特地強調發薪日是他最脆弱的日子…真的沒本錢就不要出來開餐廳好嗎」。

店家發現事件鬧上Dcard後也發布道歉聲明，對於因自身修養不足，造成顧客不舒服表達抱歉，不過他們也再次強調，絕不會採用不新鮮的海鮮，希望大家別因想法不同爭論，會持續虛心檢討、學習改進。