「掃碼點餐」好用嗎？一票人不挺：遇到這情況最怒

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聯合新聞網／ 綜合報導
科技愈來愈發達，不少餐廳為了節省人力成本，會讓顧客使用QR CODE掃描點餐提升效率。示意圖／本報資料照片
科技愈來愈發達，不少餐廳為了節省人力成本，會讓顧客使用QR CODE掃描點餐提升效率。示意圖／本報資料照片

科技愈來愈發達，不少餐廳為了節省人力成本，會讓顧客使用QR CODE掃描點餐提升效率。不過近日有網友詢問，掃碼點餐快速又衛生，為何有人會覺得不好用，結果不少留言回應，有不了解的資訊還是要問店員，甚至有些店家還要收服務費，很不合理。

原PO在PTT發文表示，根據外媒調查，美國餐廳的QR CODE使用率下降，愈來愈多人不喜歡用手機掃碼點餐，「但台灣現在越來越多耶，麥當勞、鬍鬚張、爭鮮外帶都規定要用QR CODE了」，他很疑惑，QR CODE點餐明明快速又衛生，真的不好用嗎？

對此，網友們表示，「QR CODE對買賣雙方都是好處啊」、「超爽，不用跟店員講話」、「這個我還滿愛，慢慢選慢慢挑」、「很好啊，不喜歡服務生在旁邊等」。

也有網友指出，「用這幹嘛，叫服務生過來介紹啊」、「吃到飽用QR CODE點餐，還給你設CD時間有夠垃圾」、「我都說我沒帶手機，店員還不是乖乖讓我點餐」、「上面資訊廢到笑，我還不是要問店員」、「一些介面難用到爆」。

另外，還有許多留言點出關鍵在服務費，「10%服務費，結果還要掃這個，那收個屁」、「線上點餐還敢收服務費，我都直接走人」、「店家省下一個人的成本，餐點有便宜給消費者嗎？」、「美國都強迫要給服務費，還叫我用QR CODE」。

PTT 美國 餐廳

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