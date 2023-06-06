平平是產地…在台灣吃海鮮就是比日本貴？內行2招破解：便宜吃到翻

在台灣吃海鮮真的是奢侈的事？近日有民眾去澎湖吃海鮮花費4萬1引起爭議，台灣的海鮮價格再度掀起討論，有網友就不解的問，為何在日本吃海鮮可以比在台灣便宜那麼多？也有人分享海鮮「便宜吃到翻」的方式。

藝人楊丞琳過去一席「在台灣吃海鮮是奢侈的」言論曾引發軒然大波，近期又接連有台中梅子餐廳、澎湖無菜單料理的「4萬1千元海鮮大餐」成為焦點話題，吃海鮮似乎已跟昂貴畫上等號。

PTT一名網友在「Gossiping」看板發文，內容提到在台灣去海港、海鮮餐廳或非連鎖平價日式壽司店，過癮一下都是台幣5千、7千起跳；相較之下，去日本築地市場，隨便一間店進去各種魚類爽吃一頓也不過5千日圓，因此他不禁想問：「為什麼台灣的海鮮都那麼貴？」

此提問引發眾多網友共鳴，「很多漁港買魚，還比你去傳統市場找魚攤買貴」、「日本在地產地的變便宜，台灣在地產地出來的變，台灣果然厲害」、「台灣有自己的玩法，越靠近產地越貴」、「同樣價錢在曼谷可以吃到吐出來」。

許多人提出自己的看法，「老闆就想賺那麼多，不就人工貴」、「台灣人最會坑自己人」、「台灣盤子多也願意被宰」、「上新聞這麼多次海港倒了嗎？這就是原因」、「漁產被塑造成超高級食材，只要有人買單價格就下不去」、「專賣外來觀光客，賣太便宜還會被同行嫌棄」、「在台灣吃現流成為展示財力的一種方式」。

還有網友解釋價格降不下來的關鍵是「進貨量」，供貨給市場的小盤商和漁港自己賣，都必須扛起賣不掉的壓力，所以會轉嫁給消費者。

但也有網友指出貴的部分其實在於「料理」，只要做到兩件事就會便宜很多，「1.自己去魚市場買回去料理，2.時價開口問，其實不貴啦」、「漁港的海鮮有一些很便宜啊，缺點要自己處理、料理；如果要上館子就是吃租金、人事成本、利潤等等的」、「魚市場大量買很便宜，外食貴是當然的，蛤蠣一公斤才一百多，吃到翻，網路上可以查農產品時價」、「要便宜就自己煮啦，海港餐廳宰人不是一天兩天的事了」。