穿瑜珈褲逛市場被婦人轟很難看！她反嗆「這款褲」更醜 網全炸鍋

近年健身風氣盛行，不少女生會穿著貼身的瑜珈褲上街，不過仍有許多人無法接受。對此，近日就有一名女網友發文表示，現在的瑜珈褲大部分都不會露駱駝蹄，「哪來的不好看？20幾年前有種緊身褲叫踩腳褲，那個才是露鮑魚線，很難看」，引發大批網友熱烈討論。

該名女網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO文表示，現在有些人都在講穿瑜珈褲去上班或逛街很不適合，會露駱駝蹄不好看，她自己也曾逛菜市場時，被一位中年婦人批「上衣穿長一點，不然穿這塑口（緊身褲）很難看」。

一席話讓原PO相當不滿，「關她什麼事？而且我穿的瑜珈褲是無尷尬線的，現在的瑜珈褲大部分都不會露駱駝蹄，哪來的不好看？」話鋒一轉，「我記得小時候20幾年前有種緊身褲叫踩腳褲，有流行過一陣子，那個才是露鮑魚線很難看」，還提到她每天都穿瑜珈褲，因為輕鬆又自在，「現在的瑜珈褲沒有鮑魚線，不要再針對瑜珈褲了」。

文章一出，掀起網友熱議，紛紛留言「妳說之前流行的那種褲子，前提是要上半身搭配長版上衣，並不是單穿好嗎」、「當人家批評妳穿瑜珈褲的嘴臉，就像是妳批評人家穿踩腳褲難看的嘴臉」、「以前踩腳褲，外面通常都還會有裙子短褲，或者長上衣，現在瑜珈褲品質不一，有些確實就是顯現出駱駝蹄」、「不對的場合穿就是醜！沒有為什麼」。