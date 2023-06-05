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菲律賓夫妻來台打拚11年！「24萬買121坪土地」終於圓夢：謝謝台灣

聯合新聞網／ 綜合報導
菲律賓夫妻在台打拚11年，將辛苦賺來的積蓄在家鄉買地蓋房，擁有屬於自己的家。圖／取自YouTube「Jay Chen」
菲律賓夫妻在台打拚11年，將辛苦賺來的積蓄在家鄉買地蓋房，擁有屬於自己的家。圖／取自YouTube「Jay Chen」

台灣有不少外籍移工來台工作，但要工作多久才能「夢想成真」？一對菲律賓夫妻在台打拚多年，他們把積攢下來的金錢拿回家鄉買下121坪超大土地，也蓋了一間屬於自己的房子。

YouTuber「Jay Chen」日前街訪菲律賓移工在台生活感受，一對菲律賓夫妻就分享移工生活，先生在一間工廠工作長達11年，太太則當了9年看護，她透露擔任看護要照顧「阿嬤」，照護工作辛苦，每週休息時間更只有短短一天。

不過，夫妻二人靠著努力工作存下來酬勞，在家鄉菲律賓一點一點地買土地蓋房，「在菲律賓買30.25坪土地，大約需要6至7.5萬台幣左右」，夫妻共同買下121坪土地，大約花費24萬台幣。

菲籍太太想起在台拚命工作換來在家鄉置產的成果，她忍不住開心大喊「夢想成真，謝謝台灣！」而先生的工作合約即將在明年屆滿，他笑說明年必須回菲律賓了，「要帶著老婆回家努力生小寶寶」。

影片曝光後，讓許多台灣網友深受感動，但更多人羨慕不已，「30坪6萬？我現在哭著上班」、「30坪只要6萬？菲律賓根本是天堂吧」、「24萬台幣買121坪的土地，太震驚了」、「這集深深打擊我在台灣想買房的念頭」。

菲律賓 移工 YouTuber 買房 看護

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