賣啥？麵店菜單「西德乾麵」還做全、半套 網歪樓笑翻正解曝

臉書社團「路上觀察學院」日前曬出一張照片，只見一家麵店賣著各式古早味麵食，唯獨菜單上一品項寫著「西德乾麵」，讓顧客們看了一頭霧水，也掀起網友們熱烈討論。

「何謂西德乾麵？」一名網友進到麵店看了看菜單，驚見「西德乾麵」4字卻不知該品項究竟在賣什麼，貼文一出吸引眾人留言討論，「可能吃了會很『德』意吧」、「我要粗德（的）乾麵」、「細的乾麵吧！」、「西德乾麵、東德湯麵、北約涼麵、南法甩麵」、「從蘇聯時期開到現在的麵店」、「是吃法說明，要簌嚕簌嚕暴風吸入地吃，『吸的』乾麵」。

另外還有網友見菜單上「全套」、「半套」歪樓，「我以為是叫我看全套、半套」、「這麼犀利，餐館都有全套、半套，不明白這是什麼？雙拼麵、三拼？」、「只有我注意全套、半套嗎？」、「上面還分全套半套...？老闆開車」。

對此，有顧客曾詢問該麵店老闆娘，解釋所謂「西德乾麵」就是烏醋乾麵加肉絲，至於為何品項叫作「西德」，只知道是老一輩流傳下來的，可能是過去的特製配方；而全、半套則是加點品項的說法，半套是麵食加點滷蛋，若再加上肉就是全套。