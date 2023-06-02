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9年來始終如一？網起底「林飛帆力挺襲胸案」辯：人非完人

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨女性前黨工遭性騷卻被吃案，負責督導婦女部的時任副秘書長林飛帆（中）致歉。記者許正宏／攝影
民進黨女性前黨工遭性騷卻被吃案，負責督導婦女部的時任副秘書長林飛帆（中）致歉。記者許正宏／攝影

民進黨遭爆性騷案疑似吃案，當時負責督導婦女部的民進黨前副秘書長林飛帆昨道歉表示，他得到資訊是當事人沒有要走申訴程序，但忽略當事人不走申訴管道的背後原因。然而PTT網友挖出2014年林飛帆護航太陽花同志陳為廷襲胸一事，林辯稱「我們都不是完人」、「我們都是充滿缺陷的人」，讓網友狠酸「林換了位子也沒有換了腦袋」。

2014年苗栗立委補選擬參選人陳為廷被爆出襲胸案，林飛帆當年力挺聲稱「早就知道了」，並大讚陳坦誠面對「是解脫也是勇氣」，林也表示，「我們都不是完人，我們都是撐滿缺陷的人，願意坦白面對自己的勇氣，是值得肯定的」。

PTT網友挖出這段歷史，並表示，以過去經驗來看，就算受害者有申訴，林飛帆也不會處理。還有網友狠酸「林飛帆沒有換了位子就換了腦袋，9年前的飛帆就會力挺性騷擾慣犯，9年後還是力挺，一路走來始終如一」。

其他網友紛紛留言「摸奶當初都退選了，他也應該退選才合理」、「九萬的目標是立委20萬，打死也不會退選」、「林九萬適合戴綠帽」、「九萬可以買人格啊，本來一直認為很爛的東西，拿出九萬就變成真香了」、「有9萬可以領，我應該也會容忍」。

還有人留言「等有一天自己也是性騷犯時，比較好解釋」、「奶襲只是打招呼的方式，沒有惡意」、「就摸奶而已，又不是舔共，在那叫什麼叫」、「如果林這樣吃案，我懷疑民進黨內部受害者不只一個」。不過也有人挺林留言「本人真的出事再來嘴」、「林又沒有自己跑去摸奶」。

林飛帆 民進黨 陳為廷 PTT 性騷擾

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