他收發票中獎簡訊狐疑「號碼不對啊？」 內行人秒懂：是真的

你對發票了嗎？每兩個月的發票開獎是不少人期待的小確幸，許多人都希望能夠獲得財神爺眷顧，一名網友日前收到簡訊，通知他3月份的電信費繳費發票中獎了，但他核對發票號碼卻發現完全對不上，讓他相當納悶。

這名網友在臉書「爆廢公社二館」貼出簡訊截圖，內容通知他3月所繳的電信費發票已中獎，發票後3碼數字是「135」，但原PO核對3、4月份的發票獎號，卻沒有一個獎項的後3碼也是「135」，讓他非常疑惑地問「號碼沒中啊？」

許多內行人一眼就知道原因，「雲端獎」、「雲端500元吧」、「可能是雲端發票，恭喜中獎」、「雲端的號碼不同」、「雲端發票，還有專屬號」、「雲端中獎的、去超商印紙本發票就可以兌獎囉」、「中雲端500，沒問題的，去歸戶就好自動到帳」、「繳電信費的發票，是可對雲端獎的」、「發票沒印出來，會存雲端，所以有雲端獎」、「那是雲端電子專屬發票號碼獎，不是紙本發票號碼」。

所謂的「雲端發票」是指購物時不列印出發票，而是存入各種載具裡，這種雲端發票還有專屬的獎項，有30組100萬元獎、1萬6000組2,000元獎、10萬組800元獎，以及165萬組500元獎，中獎號碼會公布在財政部稅務入口網站。