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不只黃仁勳！他點名這超強同業也是「台南囝仔」 網驚呼：根本風水寶地

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友指出，不只「AI教父」黃仁勳出身於台南並移民到美國，還有一位鼎鼎大名的「同業」有著跟他相似的成長軌跡。圖／路透社、聯合報記者曾吉松 攝
一位網友指出，不只「AI教父」黃仁勳出身於台南並移民到美國，還有一位鼎鼎大名的「同業」有著跟他相似的成長軌跡。圖／路透社、聯合報記者曾吉松 攝

近日輝達創辦人暨執行長黃仁勳抵台，所到之處掀起一陣旋風，有著「AI教父」、「1兆男」等稱呼的他，其「台裔」身分也受到網友討論。一位網友便表示，不只黃仁勳出生於台南，同業超微的執行長蘇姿丰成長軌跡也和他十分相似，兩人皆為出生於台南的「台灣囝仔」，且在兒童時期移民美國，2共同點讓原PO大讚「台南人的基因也太強了吧」，貼文引起網友熱議，不少人直呼台南「地靈人傑」，也有人指出「是美國的環境讓他們有發揮的空間」。

該網友表示，超微的執行長蘇姿丰成長軌跡和黃仁勳十分相似，兩人皆為出生於台南的「台灣囝仔」，且在兒童時期移民美國。圖／路透社、聯合報記者曾吉松 攝
該網友表示，超微的執行長蘇姿丰成長軌跡和黃仁勳十分相似，兩人皆為出生於台南的「台灣囝仔」，且在兒童時期移民美國。圖／路透社、聯合報記者曾吉松 攝

一位網友指出，最近風靡全球的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳其實是在台南出生，後來才在約莫9歲時舉家飛往美國；而不只「AI教父」，現任超微（AMD）執行長的蘇姿丰也是台裔美國人，誕生於台南的她，在3歲時隨父母移民到美國，後來也成了「全球身價最高」的女執行長，兩位優秀的「台南囝仔」，讓原PO忍不住讚嘆：「台南人基因是不是特別好？ 」

貼文一出，網友紛紛點出同鄉名人，直呼台南根本是風水寶地，「真的，李安也是臺南人」、「還有王建民、林書豪都是台南人」、「誠品的（創辦人）吳清友也是」、「世首美子瑜、王建民，真的地靈人傑」、「論出生地成就，台南人應該沒人能贏」、「台南是風水寶地」、「正妹也很多，皮膚那個天生麗質，水嫩嫩」、「府城，文化底子在那邊」。

不過也有人直言，「重點是美國長大吧」、「是美國的環境讓他們有發揮的空間」、「跟台南無關，重點是他有出國…」、「跟台灣沒關係，是美國的環境太好」、「以前有能力移民的本來就不差，基因問題」、「那年代有能力移民的能力會差嗎…」、「那些出國也肯努力，才有成就」、「是能移民的基因特別好」。

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