潮女變大媽！妹子短髮燙捲大翻車 釣出「人間巴赫」苦笑吸2千人朝聖

隨著天氣轉熱，不少人都會想轉換髮型，剪一頭充滿個性又俐落的短髮。近日一名女子向設計師提出，想剪短髮和燙捲，讓整體髮型看起來很慵懶又有水波感，結果燙完後，和想像中的結果差很大，令該名女子當場崩潰，發文直呼自己「變阿嬤」，貼文一出獲得熱烈討論，更釣出曾經歷燙髮失敗的苦主安慰，「我還曾被燙成巴赫，氣死」，此話段竟吸引超過2千多名網友朝聖。

女網友在Dcard發文表示，在網路找到很喜歡的短髮示意圖，並拿給設計師看，希望對方能燙出有個性，帶有蓬鬆的捲髮，隨後設計師就將她的直髮高高低低得打層次，解釋「這樣燙起來才漂亮」，結果燙完後，女子赫然發現，新髮型變得扁塌亂翹，輪廓線條也沒和水波一樣的自然弧度，整體看起來偏老氣，散發出一股土味，令該名女網友崩潰地說，「我被燙成阿嬤了」、「打給朋友他們都笑出來...怎麼辦？」，詢問其他網友該如何補救。

女網友想燙類似水波紋捲的捲髮（圖），但和設計師溝通後，結果卻不如預期。 圖／擷自小紅書

貼文一出引發討論，引發許多人共鳴，「光看瀏海就差很多了，這設計師有雷喔」、「妳是不是去家庭式的髮廊」、「我去過的幾乎都會燙成這樣，感覺妳給的示意圖只有去拍沙龍那種，有專業造型師特別處理過，才可能那麼好看」、「我之前也是，而且還是10年都找同一名設計師用頭髮，燙了變郵局櫃檯阿姨的捲，後來要求燙直也不直，髮質整個崩壞」。

也有人提出補救方法，「感覺妳要的有點像水波紋，但設計師直接照一般捲去燙，燙法完全不一樣就出事了，我覺得可以找一家會燙水波紋的設計師看能不能重燙，希望能救回來」、「再去燙頭髮，不然就各種的綁起來，綁一半馬尾、一半的丸子頭等等，還是能看的！」、「妳把上面頭髮夾起來變公主頭，再加上蝴蝶結綁起來，沒有公主蝴蝶結救不起來的髮型」。

不過，留言區裡也釣出一些過去燙髮失敗的苦主留言安慰，「我能同理妳的感受，之前也是拿像妳這樣的圖片，結果我就變成步驚雲了」，也有人提到當年跟風燙韓式米粉頭，結果燙髮失敗變「音樂家巴赫」，還附上一樣巴赫的長卷雞毛撢假髮圖片，吸引超過2千名網友朝聖留言，「求實體巴赫照！」、「我要笑死，圖片好衝擊」、「這顆頭應該是巴洛克時期的假髮喔」。