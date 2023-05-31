上頂樓曬衣服驚見這恐怖景象 熟知內幕網友：這社區一堆怪咖

如果要曬衣服看到這幅景象，不少人可能會嚇一大跳。一名網友到大樓頂樓想要曬棉被，但卻看到已經有人搶先一步曬東西，而且衣繩上夾的還不是衣物，竟然是好幾隻超大隻的章魚，讓這名網友簡直看傻了眼。

從這名網友在臉書「路上觀察學院」PO出的照片看到，一棟大樓頂樓竟然曬了4隻有大有小的章魚，身上還插了多支竹籤被綁在衣繩上，讓原PO看了很傻眼，直呼「是要不要讓人家曬棉被啦？」

照片讓不少人看了笑翻，「可以刷烤肉醬嗎？」、「一夜干耶」、「下面直接生火開烤了啊」、「木炭放在下面，直接烤」、「神鬼奇航的屋頂」、「這鬼盜船裡面的章魚船長嗎？」、「每小時就上去幫他噴水，我棉被沒乾，你的東西也別想乾」、「感覺味道會很重」、「應該很多蒼蠅吧」、「我以為外星人入侵地球人的屋頂了」、「你把內褲掛上去，再寫『我有梅毒』，她就會收走了」。

還有住過原PO社區的網友透露，「這社區我住過欸！一堆怪咖，還有在頂樓早上八點劈柴剁雞的、亂曬東西、造成夜晚噪音摔門，我後來就晚上爬上去燒蚊香」。