口愛體驗「冰火五重天」！她忘了剛吃麻辣零食 男友小弟弟慘變「辣子雞」

性愛可以維繫感情，情侶為了增進彼此情感，可能想出各種方法來助興，但稍有不注意，恐怕適得其反。就有一名女網友透露，在一次口愛過程，想說喝著熱水趁嘴巴溫溫的，讓男友感受一下「冰火五重天」的快感，結果因為事前吃了一款「辣條零食」，意外導致男友下體不舒服到「慘變辣子雞」，急著衝進去浴室沖洗下半身。

一名網友在Dcard以「口交前不能亂吃食物」為題發文表示，已和男朋友交往快兩年了，可是每次見面一下還是要恩愛一下，當她喝玩熱茶後，嘴巴溫溫的，突然想給男朋友不同的口愛體驗「來個冰火五重天」，一開始男友相當舒服，但不久結果「虎軀一震」，辣到直奔浴室拿起蓮蓬頭沖洗。後來原PO才想到，原來事前自己吃了一款「辣條零食」，嘴巴還有麻辣的零食殘渣，才導致男友的小弟弟慘變「辣子雞。」不過原PO也打趣地說「沒想到可以用男友的肉體學到一樣冷知識。」

文章曝光後笑翻全網，網友們紛紛笑著說「原來男友今晚是辣子雞口味的啊」、「變辣雞了」、「除了冰火五重天，又多了新招 — 很麻很辣 ！」、「當紅辣子雞」、「太有趣了吧，我下次也想試試看，男友在旁邊瑟瑟發抖。」

不過也有人為男友表示默哀「男朋友的陰影面積一定很大。」更有人建議，還是戴著保險套比較妥當。