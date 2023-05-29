高中妹1穿搭被親戚嫌「穿太露」 網一看傻眼：國中妹也這樣穿耶

高中生穿這樣會太成熟嗎？一位女網友提到升上高中的妹妹愈來愈會打扮自己，最近總愛穿黑色無袖背心卻被親戚長輩說「穿太露」，但原PO和媽媽都覺得很一般，便好奇大家是怎麼想的？貼文一出便引起話題討論。

原PO在Dcard發問「高中生穿這樣會太露嗎？」她透露目前就讀高中的妹妹愈來愈會打扮自己，心裡也常感慨妹妹終於長大了。話鋒一轉，原PO貼出一張網路上隨便抓的穿搭照，照片中的女生身穿細肩帶黑色小可愛，外搭微透膚白色罩衫，下身則是藍色牛仔褲。

原PO提及妹妹最近和朋友出去都是類似穿著，只不過小可愛的肩帶是粗的，「親戚都說妹妹的穿衣風格有點露，但我和我媽都覺得普普，就是很一般的穿搭」，她便好奇發問不知道大家怎麼想？

不少網友看了都認為「現在都流行這樣啊，保守的長輩看不慣也正常，自己想怎麼穿就怎麼穿」、「我覺得還好啊，趁年輕能打扮就多打扮，妹妹這樣穿很漂亮耶」、「夏天路上一堆耶～」、「現在國中妹都這樣穿了，諸如此類的穿搭還很多」。

也有不少網友狠酸，「跟親戚說你管得有點多～」、「那些老人家是不是沒年輕過啊？」、「妳親戚好長壽，從清朝活到現在」、「媽媽都會不覺得怎樣了，關其他長輩什麼事？」

不過，也有人建議「如果是去見親戚長輩我不會這樣穿，能理解長輩覺得露的問題點」、「穿怎樣都沒問題，重要是懂得保護好自己」、「在親戚面前還是建議別這樣穿」、「要看場合～如果是我，都是長輩的場合可以調整一下（穿搭風格）」。