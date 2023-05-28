喜歡排休還是見紅休？她列兩者優缺點 上班族曝真實心聲

每間公司行號除了薪水和福利不同，就連休假制度可能也不一樣。一名女網友在網路上發文，分享排休和見紅休的優缺點，並好奇詢問大家「喜歡哪種休假制度？」貼文曝光後也掀起討論。

昨（27）日一名女網友在Dcard上以「喜歡排休還是見紅休」為題發文，她認為排休的好處是可以排假在平日，出去玩就是平日價格，而且人潮相對比較少，如果要去銀行或公部門辦事情也方便，再加上做幾天就能休一天，體感上不像見紅休連上五天班那麼疲憊。不過，原PO透露排休的壞處就是國定假日不一定能休假，如果和同事想休同一天，也不見得能休到自己想休的日子，甚至春節都可能要值班。

原PO接著分享見紅休的好處，首先是跟朋友約出門非常方便，還有不少國定假日的連假，而且通常是日班，下班後還可以悠閒休息幾小時再就寢。然而，見紅休的壞處就是如果要去銀行和公部門辦事情，因為上班時間重疊，所以只能利用午休或請假，而且雖然有連假可以安排旅遊，但連假也是住宿最貴加上人潮最多的時候。

原PO坦言自己比較喜歡見紅休，因為之前做過的排休工作幾乎都要輪班，常常親友約六日聚餐或出去玩，自己都需要上班，而且平常下班也偏晚。最後，原PO補充見紅休還有一個壞處，就是如果要換工作，除非業者是假日有營業的，不然就得請假去面試，「好奇各位喜歡哪種休假制度呢？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「做過見紅休也做過排休，真的覺得排休很累，雖然可以上三天就休一天，但一天感覺根本不夠」、「見紅休，因為家人都見紅休，這樣才能跟他們出去」、「我比較愛見紅休，排休真的好累，如果太多人要休同天還要跟別人搶假」、「比較喜歡見紅休，排休很難跟朋友配合約出去的時間」。

也有網友持不同想法，「我喜歡排休，坐不住辦公室的我，很喜歡要跟人交流的工作，而且我也很喜歡在節日賺業績，賺爆」、「我超愛排休！但可能因為我假日也能休到，所以感覺不錯，重點是出去玩都不用人擠人，價格也比較便宜，再來就是我無法一次工作超多天，每次不小心連五都好累」、「我以前有過見紅休，去銀行真的好不方便」。