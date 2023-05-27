「客運+捷運」通勤4小時！他累翻問該租屋還買車？過來人分析利弊

有些上班族通勤時間相當長，一名網友分享自己剛換工作3個月，月薪為45k加上業績獎金，他認為這份工作未來算穩定，薪水也有調漲空間，不過住家和公司距離非常遠，每天通勤時間來回約4小時，長期下來除了花費時間外，也消磨掉對工作的熱情，因此詢問網友是否該租房或買車？

網友在Dcard發文，提到目前目前是通勤上班，去程客運+捷運約花費2小時，回程若客運排隊人少的話大概1個半小時，連續這樣通勤兩個月後，原Po認為既花錢也花時間，萌生了在外面租房子或買車的念頭。

他分析租房的話，可將單趟通勤時間縮短至30分鐘上下，但舒適程度應不像在家裡自在，同時也非常花錢，預計每月要多花1萬2000元以上租金，且還要算飯錢和水電費；買車的話則單趟路程約1小時左右，雖比不上在公司附近租房，但把錢拿去付租金不如用來繳車貸，過幾年至少還能得到一台車，加上停車費及其他雜支開銷，每月預計花費1萬7000元。

貼文一出，立刻引發網友紛紛留言「你想要什麼樣的生活品質就做什麼樣決定」、「辛苦一天要快點回自己的小房間休息，否則很難撐下去」、「還是租房子吧，時間成本太貴了，但如果台北的話1萬2不太可能」、「真心不建議你現階段買車，油錢、停車費開銷就很多」、「通勤四小時，換工作吧」、「換個離家近的工作吧，45k而已又租房存不到什麼錢」。

也有過來人表示「我剛出社會薪水約40k的時候買車，一個月車貸快一萬五、每月油錢+etag大約5000、公司停車位要自己租一個月2000，基本上存不了錢，只能換薪水再更高的工作，不過有車真的去哪都方便也自由！」、「我買10幾萬不含稅保費左右的車，沒有車貸每個月大概只有油費支出，過得還是蠻舒服的」。